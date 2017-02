Daniel Beutler verlässt Berner Parlament

Als Familienvater und praktizierender Hausarzt mit grossem Engagement in der Suchtmedizin könne Daniel Beutler (EDU) dem Grossratsmandat nicht die nötige Priorität einräumen, teilte seine Partei am Freitag mit.

Wer Beutlers Nachfolge antritt, ist laut EDU noch offen. Beutler war erst im September 2015 für Alfred Schneiter (Thun) nachgerückt, der über 18 Jahre im bernischen Kantonsparlament gesessen hatte. Die Familie Beutler bleibt jedoch weiterhin im Rat vertreten. Der 53-jährige Arzt ist verheiratet mit Melanie Beutler-Hohenberger, welche jedoch für die EVP politisiert. Sie sitzt seit 2010 im Rat. (rsi/sda)