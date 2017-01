Bundesgericht kassiert Kostenüberwälzung auf Randalierer

Die Vernehmlassung zum neuen Bernischen Polizeigesetz ist im vergangenen Dezember abgelaufen, jetzt kommt auch vom Bundesgericht noch eine Rückmeldung zum Text – wenn auch indirekt: «Unfriedliche» Teilnehmer von Demonstrationen im Kanton Luzern müssen vorläufig nicht damit rechnen, dass sie einen Teil des dadurch hervorgerufenen Polizeieinsatzes berappen müssen. Das Bundesgericht hob den entsprechenden Absatz im Luzerner Polizeigesetz auf und hiess damit eine Beschwerde linker Kreise teilweise gut.

Genau die gleiche Regelung bezüglich Kostenüberwälzung auf Veranstalter und Demonstrationsteilnehmer ist im Entwurf für das neue Polizeigesetz des Kantons Bern enthalten. Auch hier haben SP, Grüne und verschiedene Organisationen den Vorschlag der Regierung kritisiert.

Sie gehen davon aus, dass eine solche Kostenüberwälzung in der Praxis kaum umsetzbar sei und einen Eingriff in die Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit darstelle. Die Vernehmlassung zum Berner Polizeigesetz wurde Ende vergangenen Jahres abgeschlossen. Die Beratung im Grossen Rat soll im November und März kommenden Jahres stattfinden. Geplant ist, dass das Gesetz am 1. Januar 2019 in Kraft tritt.

Gegen Äquivalenzprinzip

Die Richter haben am Mittwoch im Rahmen einer öffentlichen Beratung zum Luzerner Gesetz festgehalten, dass Kosten eines Polizeieinsatzes bei unfriedlichen Demonstrationen nicht zu gleichen Teilen auf die Teilnehmer überwälzt werden dürfen. Dies sah der nun aufgehobene Artikel 32b Absatz 4 des Polizeigesetzes vor.

Dieser verstösst gemäss Bundesgericht gegen das Äquivalenzprinzip, das in diesem Fall verbietet, dass alle Teilnehmer einer unfriedlichen Demonstration in einen Topf geworfen werden. Es dürfe bei einer Kostenüberwälzung nicht unbeachtet bleiben, wie sich eine Person verhalten habe.

So könnten einer Person, die ein Tram bespraye, nicht gleich hohe Kosten aufgebunden werden wie jemandem, der sich trotz behördlicher Aufforderung nicht vom Ort des Geschehens entferne, sich sonst aber passiv verhalte.

Klarheit bezüglich Veranstaltern

Anders sehen die Lausanner Richter die Situation hinsichtlich der Kostenüberwälzung auf Veranstalter. Die entsprechende Bestimmung sei ausreichend klar. Sie hält fest, dass ein Veranstalter kostenpflichtig wird, wenn er nicht über eine erforderliche Bewilligung verfügt oder Auflagen vorsätzlich oder grobfahrlässig nicht einhält. Damit besteht gemäss Bundesgericht eine ausreichend hohe Hürde für eine allfällige Kostenüberbindung. Der Organisator habe damit die zu erwartenden Kosten «selbst in der Hand».

Zweifel an Wirkung

«Wir haben zumindest teilweise Recht bekommen», sagt Markus Husmann, Vorstand der beschwerdeführenden Demokratischen Juristen Luzern auf Anfrage von DerBund.ch/Newsnet. Dennoch ist er mit dem Urteil nicht zufrieden. «Die abschreckende Wirkung einer Kostenüberwälzung auf den Veranstalter besteht weiterhin», so Husmann. In Luzern habe sich das bereits gezeigt: Die traditionelle Mai-Demonstration fand keinen Organisator mehr. «Veranstalter müssen nach Ausschreitungen beweisen, dass sie sich an die Auflagen gehalten haben. Nur dann werden sie nicht belangt. In Luzern sind diese Auflagen sehr umfangreich, aber unbestimmt.»

Kein Veranstalter könne sicher sein, dass sich nicht einzelne Gruppen von Demonstrationsteilnehmern spontan vermummten oder Pyros zündeten, so Husmann. Im Gegenzug liessen sich wirklich gewaltbereite Demonstranten von solchen zusätzlichen Auflagen kaum einschüchtern.

Aufhebung verlangt

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern (DJL), die SP und Grüne sowie deren Jungparteien, der Luzerner Gewerkschaftsbund und drei Einzelpersonen hatten Beschwerde gegen das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Polizeigesetz eingereicht.

Sie verlangten die Aufhebung der entsprechenden Bestimmungen im Gesetz, weil diese gegen die Meinungsäusserungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit verstiessen. Auch seien sie nicht vereinbar mit verfassungsmässigen Grundsätzen bezüglich Abgaben.

Die Bestimmungen sehen vor, dass bei Veranstaltungen, bei denen es zu Gewalt an Personen oder Sachen kommt, Kosten eines Polizeieinsatzes auf die entsprechenden Veranstalter beziehungsweise Randalierer überwälzt werden können.

Maximal dürften gemäss dem Gesetz 30'000 Franken auf einen Veranstalter oder eine randalierende Person überwälzt werden. Weiter hält der umstrittene Gesetzesartikel fest, dass die Kosten eines Polizeieinsatzes zu höchstens 40 Prozent auf den Veranstalter und zu 60 Prozent auf die Gewalt ausübende Person aufgeteilt werden sollen.

Problem Abschreckungseffekt

Nicht ausdiskutiert haben die Bundesrichter am Mittwoch die Frage des Abschreckungseffekts - oder Chillingeffekt - von Gesetzesartikeln wie den im vorliegenden Fall umstrittenen. So sei nicht auszuschliessen, dass sich ein Veranstalter zwei Mal überlege, ob er als solcher auftreten wolle, wenn ihm allenfalls eine Kostenauflage drohe.

(Geschäftsnummer 1C_502/2015 vom 18.01.2017) (zec/sda)