Bürokratie am Bienennest

Bienen kommen in QuarantäneDie Berufsfeuerwehr der Stadt Bern setzt für die Insekten-Einsätze auf Spezialisten.



Ein Wespennest im Rollladen-Kasten oder in der Gartenbeiz? Für die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern sind Einsätze zur Vernichtung von Wespen vor allem im Sommer bis in den Herbst hinein eine fast tägliche Aufgabe. 50 Franken verlangt die Feuerwehr für die Vernichtung eines Wespennestes. «Das ist nicht kostendeckend», sagt der Sprecher der Berner Berufsfeuerwehr, Franz Märki. Aber es gehöre zum Auftrag der Feuerwehr, die Bevölkerung zu schützen. Die Berner Feuerwehr beschäftigt denn auch ausgebildete Spezialisten für die Aufgabe. Diese bildeten zudem ihre Kollegen «on the job» aus.



Sonderbehandlung für Bienen



Während Wespen, die sich am falschen Ort niedergelassen haben, mit dem Tod rechnen müssen, werden Bienen bevorzugt behandelt. Während eines Frühlings, wenn die Bienenstämme ausschwärmen und sich in der Stadt ausbreiten, rücke die Feuerwehr insgesamt etwa 150 bis 250 Mal aus, so Märki. Die Feuerwehrleute fangen die Bienenstämme ein. Die Tiere kommen dann in die eigens eingerichtete Beobachtungstation im Wald gleich hinter der Feuerwehrzentrale an der Murtenstrasse, welche seit 2014 besteht.



Dort werden sie zwei Monate in Quarantäne gehalten, betreut von den Imkern der Schwarmsammelstelle Bern. Hier erhalten die Bienen eine spezielle Behandlung, um sie von Krankheiten und Schädlingen zu befreien – etwa der Varroamilbe, welche den befallenen Bienen das Blut aussaugt und als Hauptursache für das Bienensterben in der Schweiz ausgemacht wurde. Sind die Bienenstämme «sauber», werden sie den Imkern der Region abgegeben.



Weniger Arbeit auf dem Land





Diese Aufgabe erledigt die Stadtberner Feuerwehr auch im Auftrag der Gemeinden Fraubrunnen und Bremgarten. Auf dem Land hätten sie aber weniger Einsätze als in der Stadt, sagt Märki. In ländlichen Regionen wüssten die Bewohner – etwa Bauern oder gleich Imker – eher, was in einem solchen Fall zu tun sei. Für die Berner Feuerwehr ist die Bienenbetreuung eine Aufgabe, die sie gerne präsentiert. Interessierte können sich etwa an einem Stand an der kommenden BEA informieren, wo die Feuerwehr ihre Bemühungen zur Tierrettung vorstellen wird. (zec)