Bieler Romands fühlen sich benachteiligt

Beinahe neun von zehn Romands sind der Ansicht, sie werden in Biel benachteiligt. Dies hat das neuste Barometer der Zweisprachigkeit ergeben. Das Forum für die Zweisprachigkeit führte die breit angelegte Umfrage dieses Jahr bereits zum vierten Mal als Bestandsaufnahme in der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz durch. Im letzten Barometer 2008 hatte erst gut die Hälfte der Französischsprachigen das Gefühl, nicht gleich behandelt zu werden wie ihre deutschsprachigen Mitbieler. Die Autoren der Studie halten diesen Anstieg für «alarmierend». Er widerspiegele das Gefühl der Romands, «beiseitegelassen zu werden».

Probleme gibt es offenbar vor allem in der Arbeitswelt. Dieser Bereich wird in der Umfrage am meisten genannt, wenn es um die Benachteiligung der Französischsprachigen geht. Mehr als die Hälfte der befragten Romands gibt beispielsweise an, wegen unzureichender Deutschkenntnisse auf Schwierigkeiten bei der Stellensuche gestossen zu sein. Nur gerade 16 Prozent der Deutschschweizer hatten vergleichbare Probleme wegen ihrer Französischkenntnisse.

Zweisprachigkeit als Vorteil

«Wir müssen das sehr ernst nehmen», sagt Andrea B. Roch gegenüber dem «Bund». Sie ist in Biel aufgewachsen, leitet heute eine Marketing-Agentur und ist Präsidentin der Wirtschaftskammer Biel-Seeland. Die Zweisprachigkeit ist für sie ein einmaliger Standortvorteil, der für Offenheit, Vielfalt und Flexibilität der Bieler Wirtschaft sorge und den man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfe. «Die Zweisprachigkeit macht unsere Region stark», sagt Roch.

Über die Hintergründe des Unbehagens der Romands will sie noch nicht spekulieren. Die Situation müsse zuerst im Detail analysiert werden. Genau dies plant das Forum für die Zweisprachigkeit. Im nächsten Jahr will es die Situation in den Firmen unter die Lupe nehmen. Für die Präsidentin der Wirtschaftskammer ist aber bereits klar, dass auch die Unternehmen aktiv werden müssen. «Bis zum nächsten Zweisprachigkeitsbarometer müssen wir eine Verbesserung der Situation erreichen», sagt Roch.

Mangelhafte Deutschkenntnisse

Im Gegensatz zur Wirtschaft erhält die Stadtverwaltung von der Bevölkerung gute Noten in Sachen Zweisprachigkeit. Insgesamt bezeichnen drei Viertel der Befragten den Umgang damit als gut bis sehr gut. Bei den Romands liegt der Wert etwas tiefer. Interessant ist, dass die Romands deutlich weniger bereit sind, sich anzupassen, wenn das Gegenüber nicht ihre Muttersprache spricht. Die Autoren der Studie kommen zum Schluss: «Die deutschsprachigen Bieler scheinen sich mit dem Französischen leichter zu tun als umgekehrt die Französischsprachigen mit dem Deutschen. Es wird deutlich, dass die Französischsprachigen im Berndeutschen sowie im Hochdeutschen nur über mittelmässige Kompetenzen verfügen.»

Insgesamt beurteilt eine grosse Mehrheit die Bieler Zweisprachigkeit immer noch als Vorteil. Doch auch hier gibt es Unterschiede. Bei den Deutschschweizern stehen 83 Prozent der einzigartigen Situation positiv gegenüber, bei den Romands sind es lediglich 58 Prozent. Ihr Standpunkt sei gewiss davon abhängig, dass sie in der Minderzahl seien und kämpfen müssten, um sich zu behaupten, so die Autoren der Studie. Grundsätzlich stellen sie aber mit Besorgnis eine «wachsende Unzufriedenheit» fest. (Der Bund)