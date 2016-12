Berner Lehrerlöhne sind nicht konkurrenzfähig

Längerfristig sollen die Lohnrückstände beseitigt und die individuelle Gehaltsentwicklung sichergestellt werden, so die Empfehlungen. Das Berner Kantonsparlament hatte den Bericht in Auftrag gegeben. Nun soll er als Grundlage zur Verbesserung der Anstellungsbedingungen dienen. Der Regierungsrat hat den Bericht zuhanden des Kantonsparlaments verabschiedet, wie er am Donnerstag mitteilte.

Nicht konkurrenzfähig sind namentlich die Löhne der Lehrpersonen der Volksschule und der Sekundarstufe II, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die jährliche Anzahl Pflichtlektionen der einzelnen Schulstufen ist hoch und bei der Pensionskasse müssen hohe Sanierungsbeiträge geleistet werden.

Vpod sieht Frauen benachteiligt

Der Vpod, die Gewerkschaft des Service Public hat auf dem Bericht am Donnerstagmorgen mit einer Medienmitteilung reagiert. Darin schreibt er von einer «deutlichen Schlechterstellung» der Lehrpersonen im Kanton Bern. Die Problempunkte seien dort am grössten, wo mehrheitlich Frauen arbeiten – in Kindergärten und Primarschulen. Der Vpod fordert die Anpassung der Gehaltsklassen in diesen Bereichen, sowie das kontinuierliche Weiterverfolgen der Lohnkorrekturmassnahmen aller Stufen.

Nicht nur Schlechtes

Der Bericht ortet aber in einzelnen Bereichen auch Positives, etwa die Regelung zur Altersentlastung oder der Vaterschaftsurlaub. In der Konsultation stiessen der Bericht und die von der Regierung definierten Handlungsfelder auf Zustimmung. Neben der Sicherstellung der Gehaltsentwicklung und der Beseitigung von Lohnrückständen will der Regierungsrat weitere Massnahmen prüfen und priorisieren.

Bedarf ergibt sich gemäss dem Bericht vor allem bei den Gehaltsklassen im Volksschulbereich und bei der zeitlichen Entlastung der Lehrkräfte. (mer/sda)