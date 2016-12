Berner Lehrer verdienen schlecht

Berner Lehrer sind nicht zu beneiden, sie verdienen meist schlechter als ihre Kollegen in anderen Kantonen. Im Jahr 2013 hat deshalb der Berner Grosse Rat eine Revision des Gesetzes über die Anstellung der Lehrkräfte verabschiedet. Dieses gilt seit dem 1. August 2014 und enthält für sämtliche Lehrberufe jährliche Lohnerhöhungen bis zu einem gewissen Zielwert. Ein Vorstoss beauftragte damals den Regierungsrat, die Arbeitsbedingungen der Berner Lehrer mit jenen der anderen Kantone zu vergleichen. Am Donnerstag hat der Regierungsrat nun den Vergleich mit zwölf anderen Kantonen veröffentlicht.

Er zeigt deutlich, dass die Gehälter der Berner Lehrer und Lehrerinnen im Vergleich nicht konkurrenzfähig sind. So verdient ein Primarlehrer im Kanton Bern im ersten Dienstjahr nach der Ausbildung 73'620 Franken (siehe Grafik 1). Bern belegt im Vergleich die drittletzte Position und liegt 6,5 Prozentpunkte unter dem interkantonalen Durchschnittslohn von 78'745 Franken.

Für Primarlehrer, die mehr Dienstzeit haben, sieht die Situation nicht besser aus – im Gegenteil: Der Abstand zum interkantonalen Durchschnitt vergrössert sich sogar. Übt ein Primarlehrer im Kanton Bern seinen Beruf seit zehn Jahren aus, verdient er im Schnitt 85 768 Franken, der interkantonale Schnitt liegt bei 100'000 Franken.

Auch wenn sie seit 20 Jahren unterrichtet, kommt die durchschnittliche Berner Primarlehrerin nicht auf einen Bruttolohn von 100'000 Franken – wenn auch knapp. Sowohl ab einer Diensttätigkeit von 10 als auch von 20 Jahren bilden die Löhne der Berner Primarlehrer das Schlusslicht im interkantonalen Vergleich. Nicht besser sieht die Situation für die Lehrer der Oberstufe aus.

Bereits bei Berufseinstieg bekommen sie den tiefsten Lohn der verglichenen Kantone (Grafik 2). Am deutlichsten ist für einen Sekundarlehrer die Diskrepanz zum kantonalen Schnitt, wenn er bereits seit zehn Jahren unterrichtet: Sein mittleres Jahresgehalt liegt fast 14 Prozentpunkte unter dem interkantonalen Durchschnitt.

Pulver: In fünf Jahren Ziel erreicht

Immerhin sieht für Berufsfachschullehrer und Gymnasiallehrer die Situation beim Berufseinstieg besser aus: Sie verdienen im Vergleich überdurchschnittlich. Doch das hält nicht lange an: Bereits nach fünf Jahren verdienen sie unterdurchschnittlich. Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver zeigt sich überrascht von der Deutlichkeit, mit der der Kanton Bern bei den Lehrerlöhnen im Kantonsvergleich abfällt. «Grundsätzlich bestätigt der Bericht aber, dass wir mit der jüngsten Gesetzesrevision richtig gehandelt haben», sagt Pulver.

Mit der Gesetzesrevision sollen die Löhne sämtlicher Lehrerberufe kontinuierlich angehoben werden, bis sie die vom Regierungsrat definierten Lohnzielvorgaben (in Grafik: BE Ziel) erreichen. Gemäss Pulver soll das in fünf Jahren der Fall sein. Die tiefen Berufseinstiegslöhne bleiben jedoch auch nach der Gesetzesrevision unverändert. Entgegen den kürzlich geäusserten Vorstellungen Pulvers, die Lohnniveaus für Primar- und Sekundarschullehrer anzugleichen, werden die Löhne für Lehrer der beiden Stufen auch nach fünf Jahren frappante Unterschiede aufweisen.

«Vor dem Hintergrund von einem neuen Sparpaket über 250 Millionen Franken ist in diesem Bereich in den nächsten paar Jahren keine Veränderung geplant», sagt Pulver. (Der Bund)