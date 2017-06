Berner Jura-Dörfer am Scheideweg

Die Frau mit dem Kompostkübel in der Hand begrüsst den Fremden freundlich, der in der grössten Mittagshitze in Belprahon auftaucht. Um so grösser ist die Enttäuschung, als sich dieser als Journalist vorstellt. «Nein ich möchte mich nicht zur Abstimmung über den Kantonswechsel äussern», sagt sie. Belprahon (300 Einwohner), das ehemalige Bauerndorf mit den vielen Einfamilienhäusern, ist ein Nachbarort von Moutier. Und eine der zwei Gemeinden, die am 17. September ebenfalls über einen Kantonswechsel abstimmen wird. Der Vorort muss sich entscheiden, ob er zusammen mit seinem Zentrum Moutier in den Jura wechseln will.

Die Stimmung im Ortskern könnte friedlicher nicht sein. Fast wie auf Bestellung trottet ein Pferdefuhrwerk herbei. Ein älterer Herr tränkt zusammen mit einer jungen Verwandten die Pferde am Dorfbrunnen (er kommt aus dem Nachbardorf Eschert und stellt auch gleich klar, dass man dort keine derartigen Abstimmungen durchführt).

Halb, halb in der Jura-Frage

Das Dorf ist gespalten in der Jura-Frage. In zwei Fenstern sieht man Jura-Fahnen, am stattlichen Bauernhaus beim Dorfbrunnen bekräftigt man das Bekenntnis zu Bern mit einer SCB-Fahne unter der Berner Flagge. Freimütig Position bezieht der Postangestellte, der zum Mittagessen nach Hause kommt. «Ich hoffe, wir gehen in den Jura», sagt Philippe Leuenberger. Wegen der gemeinsamen Sprache «und weil der Jura familiärer ist, dort feiert man die besseren Feste». Leuenberger, so stellt sich heraus, ist der Bruder des Gemeindepräsidenten – der als probernisch gilt. «Nein, wir führen keinen Krieg in der Familie», sagt er.

«Jetzt nicht mehr», bestätigt sein Bruder. In den 1970er-Jahren sei dies anders gewesen. «Das war ein bisschen traurig.» Auch im Dorf sei die Stimmung zumindest gegenwärtig ruhig, sagt Gemeindepräsident Michel Leuenberger. «Man kann sogar gelassen über das Thema debattieren.» Eine Prognose zum Abstimmungsausgang könne er beim besten Willen nicht machen. Wie auch. 2013, bei der regionalen Abstimmung über die Schaffung eines gemeinsamen Kantons mit dem Jura, votierten in Belprahon exakt 110 dafür und 110 dagegen.

Für den 17. September wird der ebenfalls gespaltene Gemeinderat von Belprahon keine Abstimmungsempfehlung abgeben. «Wir glauben, dass die Bevölkerung das Thema zur Genüge kennt», sagt Gemeindepräsident Leuenberger. Um dann doch als persönliche Bemerkung anzufügen: «Oder vielleicht doch nicht, soweit es die Schäden angeht, die ein Kantonswechsel anrichten könnte.»

Feststimmung in Sorvilier

In Sorvilier (290 Einwohner), der zweiten Gemeinde, die am 17. September über einen Kantonswechsel abstimmen wird, schwärmt François Romy von der festlichen Atmosphäre. Gemeint ist das kantonalbernische Schützenfest, das gegenwärtig auch in Sorvilier durchgeführt wird. Insbesondere die ausserkantonalen Gäste aus der Deutschschweiz sorgten für gute Stimmung. Von der Abstimmung könne man dies nicht behaupten. «Das Thema verursacht eher ein Malaise», sagt Romy. Man spreche mit Andersgesinnten nicht gerne darüber. Auch er selber sei gespalten.

«Im Herzen bin ich Jurassier», sagt Romy. Er sei aber auch «ein vehementer Verteidiger der Zweisprachigkeit», wie sie im Kanton Bern gelte. Romy weiss, wie er am 17. September stimmen wird, das gibt er aber nicht bekannt. Denn er ist Präsident jener Institution im Dorf, die für alle da sein will: der Burgergemeinde. Diese pflege die Wälder und Weiden und wolle mit einem Wohnbauprojekt mehr Familien ins Dorf bringen – damit die Dorfschule nicht schliessen muss.

Proberner agitieren aktiver

Der Gemeinderat ist mehrheitlich projurassisch und wird eine entsprechende Abstimmungsempfehlung abgeben. Gemeindepräsident Henri Burkhalter jedoch ist Proberner. «Ich glaube, dass wir im Kanton Bern bleiben, aber in drei Monaten kann sich viel ändern», sagt er. Für den Verbleib bei Bern spricht, dass Sorvilier nicht an Moutier angrenzt und nicht einmal im selben Tal liegt. Nach einem Kantonswechsel würde es eine Enklave im Berner Jura. 2013 votierte das Dorf knapp gegen einen Grosskanton Jura. Anders als in Moutier scheinen die Proberner den Abstimmungskampf zu dominieren. An der Gemeindeversammlung am Dienstag äusserten sich fast nur Proberner – und nahmen die projurassischen Gemeinderäte mit kritischen Fragen in die Zange. (Der Bund)