Bern gefährdet nationalen Konsens

Keine nationale Gesetzgebung

Anders als bei den anderen sozialen Sicherungswerken gibt es in der Sozialhilfe keine nationale Gesetzgebung. Die Verpflichtung der Kantone und Gemeinden zur Fürsorge ihren Einwohnern gegenüber leitet sich einzig aus der Bundesverfassung ab. Dort steht aber nur, dass die Kantone zuständig sind und dass «wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel hat, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind». In der Praxis definiert ein Verein die Richtlinien für die Sozialhilfe, die Sozialhilfekonferenz (Skos).



Mitglieder sind alle Kantone und Gemeinden. Das Bestreben, eine Vereinheitlichung im Sozialhilfewesen zu erreichen, gibt es seit 1905, als die Vorgängerorganisation der Skos gegründet wurde. Immer wieder gaben die Richtlinien Anlass zu Diskussionen. Manchen Mitgliedern sind sie zu wenig strikt, manchen zu strikt. 2015 wurde deshalb im Rahmen einer gross angelegten Vernehmlassung die Richtlinien revidiert. Mittels einer Senkung der Mindestanforderungen konnten dabei Kritiker besänftigt werden, die zuvor mit einem Vereinsaustritt gedroht hatten.