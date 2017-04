Bei häuslicher Gewalt fährt Bern zweigleisig

Politik zeigt wenig Interesse

Die finanzielle Lage der Fachstelle Gewalt war in früheren Jahren im Grossen Rat ein Thema. Doch jetzt reagieren etliche Politiker

mit einem Achselzucken.



Seit die Fachstelle Gewalt nur noch einen Leistungsvertrag mit dem Kanton hat, sind die Gelder knapp geworden. Für 2018 ist wiederum unklar, ob die Finanzierung doch noch zustande kommt. Auf politischer Ebene war die finanzielle Lage der Fachstelle bereits in der Vergangenheit ein Thema.



2012 erreichte die Grüne Grossrätin Maria Iannino Gerber mit einem Postulat, dass die Fachstelle überhaupt einen Leistungsvertrag bekam. Dass das Angebot heute erneut vor einer ungewissen Zukunft steht, empfindet sie als «besorgniserregend», sagt sie. «Angesichts der Tatsache, dass häusliche Gewalt gemäss Statistiken zugenommen hat, ist die Fachstelle nötiger denn je.»



Eine Konkurrenzsituation zwischen der Fachstelle Gewalt und dem kantonalen Angebot sieht Iannino Gerber nicht, da insbesondere zwischen Einzel- und Gruppentherapie ein grosser Unterschied bestehe. Politische Schritte im Grossen Rat für eine Unterstützung der Fachstelle seien derzeit nicht in Planung, so Iannino Gerber, sie behalte das Thema aber «auf dem Radar».



Andere Mitglieder des Grossen Rats reagieren auf die ungewisse Zukunft der Fachstelle eher mit einem Achselzucken. «Die Hauptsache ist, dass es Angebote gibt», sagt etwa GLP-Politikerin Barbara Mühlheim. «In Anbetracht der Sparmassnahmen kann sich der Kanton keine Doppelspurigkeiten leisten.»



Ohnehin sei sie der Ansicht, dass für therapeutische Sitzungen die Finanzierung über Krankenkassen gesucht werden müsse. Hans-Peter Kohler, Präsident der Sozialkommission und FDP-Grossrat, weist wie Mühlheim auf das knappe Kantonsbudget hin.



Es gebe genügend andere Projekte, die ebenfalls um ihre Finanzierung besorgt seien. «Da müsste man eine Auslegeordnung machen und schauen, wie gross der Bedarf für zwei Angebote ist.» Für SVP-Grossrat Martin Schlup sind die Kosten ein Thema. «Wenn es schon ein Angebot gibt, sehe ich nicht ein, weshalb man da zweigleisig fahren soll.» (gbl)