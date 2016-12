Bald nur noch zwei Notfallstationen in Bern?

Nirgends verunglückt es sich sicherer als in der Stadt Bern. Gleich sieben Notfallstationen buhlen um Verunfallte und akut Erkrankte. Das seien zu viele, findet der neue bernische Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP). Er möchte die Zahl reduzieren – markant. Zwei oder drei seien genug. «Die vielen Notfallstationen verursachen Kosten, die nicht nötig wären.»

Tatsächlich klagt etwa das Inselspital darüber, dass immer mehr immer niederschwelligere Fälle auf der teuren Notfallstation behandelt werden müssten. Um die Station zu entlasten, hat das Universitätsspital deshalb gemeinsam mit der Lindenhofgruppe beim Berner Bahnhof eine Hausarztklinik eröffnet, die ohne Voranmeldung aufgesucht werden kann.

Schnegg sagt, die Spitäler seien bei den angedachten Schliessungen mit im Boot. Rennt der neue Gesundheitsdirektor mit seiner Forderung also offene Türen ein? So klar ist der Fall nicht. Schliessungen sind aufgrund der derzeitigen Bewilligungspraxis des Kantons eigentlich gar nicht möglich. Die aktuelle Spitalversorgungsplanung schreibt vor, dass eine Notfallstation im Haus haben muss, wer bestimmte Eingriffe durchführen will. Die Regelung ist relativ streng, weshalb fast alle Spitäler eine Notfallstation besitzen.

Gleichwohl dürften die Schliessungen nicht an dieser Regel scheitern: Derzeit wird die Spitalversorgungsplanung überarbeitet. Gemäss Annamaria Müller, der Leiterin des kantonalen Spitalamts, prüft eine aus Kantons- und Spitalvertretern bestehende Arbeitsgruppe, ob man die Anforderungen im Bereich der Notfallaufnahmen anpassen kann. Sprich: Künftig soll es auch möglich sein, dass sich der Notfall ausser Haus befindet – sei es in einem anderen Spital der Spitalgruppe oder an einem zentralisierten Standort, den mehrere Spitäler oder Spitalgruppen zusammen betreiben. Patienten würden in medizischen Notfällen dann einfach dorthin verlegt – aufgrund der knappen Distanzen innerhalb der Stadt wäre dies gemäss dem Kanton problemlos möglich.

«Bessere Qualität»

Doch was wären die Vorteile einer Zusammenlegung? Müller nennt neben der Kosteneffizienz eine Qualitätsverbesserung und einen sinnvolleren Personaleinsatz. So sei es weder für die Spitäler noch für die Mitarbeiter sinnvoll, wenn es auf den Notfällen wenig zu tun gebe.

Doch hätten Schliessungen von Notfallstationen tatsächlich einen kostendämpfenden Effekt? Schliesslich zahlt der Kanton nichts direkt an die Notfallstationen. Experten gehen jedoch von einem kostendämpfenden Effekt bei den Prämiengeldern aus, sei es, weil weniger Notfallstationen weniger Patienten anziehen, deren Leiden keine Notfallbehandlung erfordert, sei es, weil die Spitäler durch die Zusammenlegung von Notfallstationen kosteneffizienter arbeiten könnten. Die Krankenkassen könnten daraufhin die Grundtaxen senken, auf deren Basis die Spitalkosten vergütet werden.

Spitäler wollen Notfallstationen

Es ist aber fraglich, ob die Spitäler ein Interesse daran haben, ihre Notfallstationen zu schliessen. Ohne diese müssten sie einen höheren Auslastungsgrad ihrer Spitalbetten erreichen, andernfalls droht seitens der Versicherer ein Malus. Entscheidender ist aber ein zweiter Punkt: Die Notfallstationen sind für die Spitäler ein wichtiges Element der Kundenakquise und der Kundenbindung.

Und so fallen die Reaktionen seitens der Spitalgruppen weit nüchterner aus als jene von Schnegg. Stellvertretend die Antwort der Privatklinikgruppe Hirslanden: «Wir haben keine Kenntnis über konkrete Vorschläge von Regierungsrat Schnegg.» Man wäre aber bereit, über solche «in konstruktiver Weise» zu diskutieren. (Der Bund)