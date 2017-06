Ausloten, was drin liegt

Der neue Berner Regierungspräsident Bernhard Pulver setzt in seinem Präsidialjahr auf den Dialog. Er will «Ressourcen stärken und Chancen packen», wie der Grünen-Politiker am Dienstag vor den Medien sagte.

In Diskussionsforen will er ausloten, welche Entwicklungspotenziale in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bestehen. Dabei sollen Bereiche definiert werden, die eine grosse Wertschöpfung bringen, Zukunftspotenzial haben und in denen Bern auf bestehende Stärken aufbauen kann.

Ihm gehe es nicht darum, am Ende des Präsidialjahres eine umfassende Liste mit konkreten Massnahmen zu definieren, betonte Pulver. Das sei Aufgabe des Gesamtregierungsrats und des Parlaments. Mit dem initiierten Prozess solle aber die Denkarbeit rund um diese Strategiefrage gefördert werden. (db)