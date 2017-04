Auf der Anklagebank sass auch die abwesende Vollzugsbehörde

Es kommt selten vor, dass eine Person am Vormittag vor dem Obergericht erscheinen muss und am Nachmittag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Im Normalfall läuft es gerade umgekehrt, und zwischen den Verhandlungen liegen Monate. Doch der Fall, der gestern in Bern auf zwei Ebenen erörtert wurde, ist kompliziert. Es geht um einen pädosexuellen Mann, der sexuelle Handlungen mit Buben begangen hatte und dafür verurteilt worden war. Die Strafe von 35 Monaten schob das Gericht zugunsten einer Massnahme auf, eine stationäre Therapie in einer Einrichtung. Dabei lief nicht alles gut, sei es, weil der Täter anfänglich nicht mitarbeitete – oder weil die Vollzugsbehörde in den letzten Jahren «Dienst nach Vorschrift» schob oder einen «Bummelstreik» veranstaltete, wie Pflichtverteidiger Stephan Bernard vor beiden Gerichten rügte. Seit elf Jahren ist dem Täter die Freiheit entzogen. Zweimal wurde die Massnahme verlängert. Vom Obergericht wollte er gestern feststellen lassen, dass die zweite Verlängerung von 2014 zu Unrecht erfolgt sei. Ebenfalls gestern wurde vor dem Regionalgericht die dritte Verlängerung erörtert – auf Antrag der Vollzugsbehörde.

Zeit reichte für ein Sandwich

Kürzlich hatte sich das Bundesgericht zum dritten Mal über die Causa gebeugt und das bernische Obergericht gerügt, so deuten es die Anwälte. Die Oberrichter unter dem Vorsitz von Christian Trenkel interpretieren das Ergebnis der «Ehrenrunden» in Lausanne anders: Das höchste Gericht habe sich nicht zum Inhalt geäussert, sondern zu Formellem. Die beiden Verfahren waren nicht zufällig für gestern anberaumt worden. Justitia fand es sinnvoll, wenn das Urteil des Obergerichts zur zweiten Massnahmenverlängerung vorliege, bevor am Nachmittag das Regionalgericht über die dritte befinde.

Der 56-jährige Mann erreichte im Vorfeld, dass er dem Obergericht nicht polizeilich zugeführt wurde: Er reiste selber aus der Anstalt an, ohne Handschellen und Polizei. Um 12 Uhr verkündete das Gericht sein Urteil: Ablehnung der Beschwerde. Die Verlängerung von 2014 sei rechtens gewesen. Das Urteil werde natürlich angefochten, sagte der Anwalt am Rande des Prozesses. Die Abfuhr verdauten der Täter und seine Begleiter bei einem Snack in der nahen Beiz, bevor es um halb zwei im Amthaus weiterging. Dort unten wusste Gerichtspräsident Martin Müller um die ungewöhnliche Konstellation und erkundigte sich, ob alle wenigstens ein Sandwich hätten essen können. Dann begann das zweite Verfahren. Wie schon vor Obergericht legten sich auch hier zwei Anwälte ins Zeug: Pflichtverteidiger Stephan Bernard und der prominente und gefürchtete Zürcher Strafverteidiger Bernard Rambert, der etwa Ausbrecherkönig Walter Stürm, den Bombenbauer von Superterrorist Carlos und RAF-Mitglieder vertreten hatte.

Täter für immer wegschliessen?

Es ging nicht um Schuld oder Unschuld. Das Urteil ist längst gesprochen. Der Verurteilte sagte, er wisse, dass er falsch gehandelt habe: «Die Buben tun mir leid.» Erörtert wurde die Frage, wie lange ein Verurteilter in eine Anstalt gesteckt werden darf, bis das Risiko eines Rückfalls als so gering eingeschätzt wird, dass man ihn in die Gesellschaft entlassen darf. Die Anwälte setzten die Vollzugsbehörde auf die Anklagebank. Wenn einer, der zu einer knapp dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden sei, nach elf Jahren in einer Massnahme angeblich noch immer nicht entlassen werden dürfe, müsse sich die Behörde fragen lassen, was sie falsch gemacht habe.

«Jeder Psychiater muss gegenüber der Krankenkasse begründen, weshalb die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist», so Rambert. Die Behörde habe den Mandanten über Monate ohne Therapie in gewöhnlichen U-Haft-Gefängnissen versenkt und dadurch wertvolle Zeit verschwendet. Nun laufe die zweite Verlängerung im Mai aus, und die Behörde ersuche darum, diese zum dritten Mal zu verlängern bis Ende Jahr. «Was soll in diesen sieben Monaten Entscheidendes geschehen?», rief Bernard in den Saal. Gerichtspräsident Müller habe bei der zweiten Verlängerung vor drei Jahren dem Täter geraten: «Beissen Sie sich durch, nutzen Sie diese Chance.» Und nun komme kurz vor der Ziellinie wieder eine Enttäuschung. Sogar die Gutachter, unter ihnen der berühmte Frank Urbaniok, hätten von «kafkaesken Zuständen» im Vollzug gesprochen. Das Obergericht hatte zurückhaltend formuliert, dass «nicht jede Kritik an den Vollzugsbehörden unbegründet» sei. Staatsanwalt Roland Kerner, der die Verhandlung am Obergericht als Zuschauer mitverfolgt hatte, sagte vor dem Regionalgericht, die Behörde sei «in die Pflicht zu nehmen», da sie es versäumt habe, einen «Plan B» auszuarbeiten, eine externe Weiterbetreuung, falls der Mann im Mai entlassen werde. Es liege aber auch an ihm, dass sich die Sache derart hinziehe. «Investieren Sie Ihre Kraft in die Arbeit an sich und weniger in die Beschwerden.» Der Verurteilte beschwert sich gegen alle Anordnungen in der Anstalt, die er als ungerecht empfindet.

Die Anwälte sagten, es sei skandalös, dass die Vollzugsbehörde sogar Anordnungen des Gerichts ignoriere: Es müsse dem einen Riegel schieben. Das Regionalgericht wird sein Urteil heute bekannt geben. Der Mann sagte im Schlusswort, er spüre eine grosse Ohnmacht und könne nicht mehr: «Ich bin über- therapiert»; ein Ende sei überfällig. (Der Bund)