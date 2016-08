Asyl-Sozialhilfekredit wird knapp angenommen

Dass der Kanton Bern in den Jahren 2016 bis 2019 für Asylsozialhilfe rund 105 Millionen Franken ausgeben will, stösst bei der Sicherheitskommission des bernischen Grossen Rats auf Zustimmung.Allerdings hat sie sich nur ganz knapp dafür ausgesprochen.

Mit 9 zu 8 Stimmen wird die Kommission dem Kantonsparlament in der Septembersession beantragen, den Verpflichtungskredit zu genehmigen. Das teilte der bernischen Grosse Rat am Freitag mit. Zu reden gaben der Mitteilung zufolge vor allem die Ausgaben für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, sogenannten UMA.

Teure Betreuung von Minderjährigen

Für die Mehrheit der SiK ist deren Betreuung mit Kosten von rund 170 Franken pro Tag und somit rund 5000 Franken pro Monat zwar teuer. Diese Kommissionsmitglieder erachten das Berner Unterstützungskonzept aber auch im interkantonalen Vergleich als gut.

Da die meisten dieser jungen Asylsuchenden in der Schweiz bleiben dürften, sollten sie auch frühzeitig integriert werden, findet die SiK-Mehrheit. So könnten die UMA eine Ausbildung abschliessen und in Zukunft selber für sich sorgen.

Aus Sicht der SiK-Minderheit müssten hingegen jene Beiträge für die Asylsozialhilfe reichen, welche der Bund den Kantonen ausrichtet. So hohe Zusatzausgaben könne sich der Kanton Bern nicht leisten.

Die SiK-Minderheit möchte mit der Ablehnung des Kreditantrags auch ein Zeichen setzen, «dass der Kanton keine Willkommenskultur befürworte», steht in der Mitteilung. Die Kosten für die Betreuung der UMA sei eine «Luxuslösung», so die SiK-Minderheit.

Erstmals Gesamtübersicht

Die Beiträge, welche der Bund den Kantonen für die Betreuung, die Unterbringung und die Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden sowie für Sicherheit ausrichtet, können die Aufwendungen «seit mehreren Jahren» nicht mehr decken. Das steht weiter in der Mitteilung.

Erstmals legt die Berner Kantonsregierung nun dem Grossen Rat die kantonalen Aufwendungen für Asylsozialhilfe in einer Gesamtübersicht vor. Eingerechnet sind Kredite, welche der Grosse Rat bereits bewilligt hat. Nicht enthalten sind hingegen Aufwendungen für Integration und Bildung.

Die Abgeltung des Bundes ist für erwachsene Asylsuchende und Kinder gleich. Allerdings bedingen Vorgaben des Kindesschutzes andere Betreuungsformen bei Kindern als bei Erwachsenen. Die Kantone fordern deshalb laut der Mitteilung vom Bund, die Abgeltungen neu zu verhandeln. Die SiK unterstützt diese Forderung. (msl/sda)