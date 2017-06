An Berner Festivals können Frauen auf keinen Bonus zählen

Am diesjährigen Gurtenfestival spielen nur in jeder fünften Band Frauen die Hauptrolle. Bei andern Berner Open Airs stehen noch weniger Frauen auf dem Festivalprogramm. Beim Greenfield rockten vor zwei Wochen 7 Prozent Frauenacts die Bühne. Sogar am von der Reitschule organisierten «No Borders, no Nation»-Festival spielt nur eine reine Frauenband.

Dies will Helvetiarockt ändern. Seit 2009 kämpft der Verein für mehr Frauen auf den Schweizer Bühnen und empfiehlt Festivals, ein Mindestanteil an Frauen zu buchen. Unter anderem mit dem Empowerment-Day, der dieses Wochenende bereits zum dritten Mal in Bern stattfindet, sensibilisiert Helvetiarockt für sein Anliegen. Mit Diskussionsrunden, Workshops und natürlich Konzerten soll die Vernetzung von Künstlerinnen gefördert werden. «Wir zeigen, weshalb Frauenförderung in der Musikbranche wichtig ist und auf was man achten muss», sagt Organisatorin Yvonne Meyer.

Nicht nur Buben dürfen trommeln

Doch was hat Helvetiarockt in den vergangenen Jahren erreicht? Eines der wichtigsten Ziele, ein respektabler Anteil Frauen an den grossen Schweizer Festivals, ist offensichtlich noch nicht geschafft. «Das braucht Zeit, dies geht nicht von einem Jahr auf das andere», sagt Meyer. Die Booker und Bookerinnen der Festivals seien nur ein Teil der Personen, die man auf die fehlenden Frauen aufmerksam machen müsse. Genauso wichtig sei die Ausbildung, also die Tausenden Musiklehrerinnen und Musiklehrer und auch die Kinder selber. «Noch immer glauben die meisten Schülerinnen und Schüler, dass man als Mädchen nicht Schlagzeug spielt», sagt Meyer. Ein kürzlich in einer Luzerner Klasse durchgeführter Versuch habe gezeigt, dass die Harfe fast ausschliesslich dem Mädchen und das Schlagzeug meistens einem Buben zugeordnet werde.

Cornu gegen Frauenquote

Ob Helvetiarockt erfolgreich arbeitet, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, noch gibt es wenige messbare Erfolge. Meyer ist aufgrund ihrer Arbeit aber überzeugt, dass sie bereits heute den Weg für Musikerinnen auf die Bühne ebnen konnte. «Es ist uns gelungen, eine Diskussion zu lancieren, auch in den Medien», sagt Meyer. Dabei habe sich auch gezeigt, wie viel einzelne Vorbilder bewirken können. «Wenn eine Frau wie Steff la Cheffe als Rapperin Erfolg hat, inspiriert dies viele weitere Frauen.» Helvetiarockt führt zudem ein Register, in dem bereits mehr als 500 Musikerinnen aufgeführt sind. Nun könne niemand mehr sagen, es gäbe keine Musikerinnen in der Schweiz, sagt Meyer.

Trotzdem beklagt Philipp Cornu, Programmchef des Gurtenfestivals, die mangelnde Auswahl an Frauenbands. Gleichzeitig spricht er sich gegen eine Frauenquote aus. «Das Geschlecht empfinde ich als unwichtig, weil es nichts mit Können zu tun hat», sagt er. Kathy Flück, die beim Programm des Reitschulfestivals «No Borders, no Nations» mitwirkt, führt politische Gründe für den tiefen Frauenanteil an. «Wir buchen primär Bands, die zur Reitschule passen, nicht nach Geschlecht oder Hautfarbe», sagt Flück. Ein Hindernis für Frauenbands sei auch ihr kleines Budget. Meyer von Helvetiarockt lässt diese Gründe nur bedingt gelten. Als sie die Konzertreihe Bee-Flat mitorganisierte, habe man sich vorgenommen, zur Hälfte Frauen zu buchen, sagt sie. «Wir mussten halt viel Zeit in die Recherche investieren.» Auch am Berner Strassenmusikfestival Buskers spielen fast in der Hälfte der auftretenden Bands Frauen eine tragende Rolle. «Stehen mehrere gleichwertige Bands zur Auswahl, bevorzugen wir jene mit mehr Frauen», sagt Buskers-Organisatorin Christine Wyss. Gar meiden tut Wyss Bands, in denen Frauen nur als sexy Aushängeschild dienen.

Ein langer Weg also, den Meyer und ihre Mitstreiterinnen noch zu gehen haben. Heute und morgen stehen im Rahmen des Empowerment-Days nun die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Fokus. «Neben der Bühne beschäftigten uns die gleichen Themen, wie viele andern Berufe», sagt Meyer, die selber Kinder hat. (Der Bund)