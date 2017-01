82-jähriger Autofahrer nach Unfall im Emmental verstorben

Zwei Frauen im Alter von 77 und 79 Jahren liegen nach wie vor im Spital. Die 77-Jährige befindet sich in kritischem Zustand, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Verletzt wurden auch der Lenker und die Beifahrerin des zweiten in den Unfall verwickelten Autos.Gemäss ersten Erkenntnissen war der 82-jährige Autolenker am Samstag kurz nach 12 Uhr im Begriff, von einer Nebenstrasse auf die Umfahrungsstrasse einzubiegen. Zeitgleich war ein Auto von Langnau herkommend auf der Umfahrungsstrasse unterwegs. Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer seitlich frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Nebst der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Region Langnau mit der Strassenrettung sowie vier Ambulanzteams im Einsatz. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt während rund drei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (mer/sda)