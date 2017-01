36-jährige Autolenkerin bei Frontalkollision im Seeland verletzt

Bei der Frontalkollision zweier Autos in Büren an der Aare ist am Montagmorgen eine Lenkerin verletzt worden. Die Ambulanz brachte sie ins Spital. Die Kantonspolizei Bern klärt den genauen Unfallhergang ab.

Die 36-jährige Lenkerin fuhr kurz nach 05.40 Uhr dorfauswärts Richtung Dotzigen. Warum sie auf die Gegenfahrbahn geriet, ist laut Polizeimeldung vom Montag unklar.

Bei der Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto wurde die 36-Jährige verletzt. Die 22-jährige Lenkerin des anderen Wagens begab sich selbständig zur Kontrolle ins Spital.

Im Einsatz standen auch 15 Feuerwehrleute. Sie kümmerten sich um das Binden ausgelaufener Flüssigkeiten und regelten den Verkehr auf der Aarbergstrasse, der während rund zwei Stunden wechselseitig geführt werden musste. (msl/sda)