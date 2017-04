Mehre schwere Verkehrsunfälle auf Berner Strassen

Ein Auto ist am Sonntag kurz vor 14 Uhr auf der A 8 bei Spiez in die Leitplanke geprallt. Laut einer Meldung der Kantonspolizei kollidierte das Auto zuvor mit einem anderen Wagen, der ins Schleudern geraten war und mehrmals die Leitplanke streifte. Der unbekannte helle Kleinwagen fuhr in Richtung Spiez davon. Die Lenkerin und der Beifahrer des verunfallten Autos wurden mit Ambulanzen ins Spital gefahren. Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 033 227 61 11). Für die Dauer der Unfallarbeiten vor Ort musste der Überholstreifen der A8 gesperrt werden.

Rega flog Töfffahrer ins Spital

In Lanzenhäusern ist ein Töfffahrer am Sonntag bei einem Unfall auf der Bernstrasse so schwer verletzt worden, dass ihn ein Rettungshelikopter ins Spital fliegen musste. Zum Unfall kam es, als der Töfffahrer Autos überholen wollte, von denen aber eines ausscherte. Der unfallbeteiligte Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei seinem Auto handelt es sich laut Meldung der Kantonspolizei um einen dunklen SUV oder Minivan. Die Polizei sucht auch hier Zeugen des Unfalls, der sich kurz nach 15 Uhr ereignete (Telefon 031 634 41 11). (mdü/bwg/pkb)