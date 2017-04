Kinder nach Waldbrand im Kanton Bern im Spital

Der überaus sonnige Frühling hat auch seine Schattenseiten. So ist die Vegetation ausgetrocknet – auch da bereits der gesamte Winter extrem trocken war, Niederschläge Mangelware blieben. In der Südostschweiz erreichen die Waldbrandwarnungen die Stufe 4, was einer grossen Waldbrandgefahr entspricht. Und auch der Kanton Solothurn hat eine Waldbrandwarnung herausgegeben. Und im Kanton Bern?

Wie die Kantonpolizei auf Anfrage mitteilt, kam es am Samstagabend im Berner Jura in Champoz, der Heimatgemeinde von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, zu einem kleinen Waldbrand. In der Folge seien zwei Kinder mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitalpflege gebracht worden. Der Brand habe durch die Feuerwehr aber rasch gelöscht werden können. Ebenso die «vereinzelten Vegetationsbrände» in Hecken, Büschen und im Grasland, die in den letzten Tagen gemeldet worden seien. Diese hätten keine oder nur geringe Schäden angerichtet, so die Kantonspolizei.

«Eine aussergewöhnliche Situation liegt nach unserem Kenntnisstand nicht vor», schreibt die Polizei weiter. Gleichwohl wurde die Gefahrenstufe für den Kanton Bern am letzten Mittwoch auf «mässig» angehoben. Das bedeutet etwa, dass man Raucherwaren und Streichhölzer nicht sorglos wegwerfen darf und Feuer immer unter Beobachtung stehen sollten. Schon bald Woche dürfte sich die Situation entspannen: Ab Dienstag ist Niederschlag angekündigt. Dann ist es aber auch vorbei mit dem frühsommerlichen Wetter.

(bwg)