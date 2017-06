Feuerverbot in Wäldern um die Stadt Bern

Wegen der andauernden Hitze hat die Burgergemeinde Bern am Mittwoch die Bevölkerung aufgerufen, vorderhand auf das Feuern im Wald zu verzichten. Auch bei speziell eingerichteten Feuerstellen, sei das Feuern derzeit mit erheblichen Risiken verbunden.

Ausserdem könnten auch entsorgte, brennende Raucherwaren ein Feuer entfachen, warnt der burgerliche Forstbetrieb in einer Mitteilung. Laut dessen Angaben liegen all seine Wälder in einer Zone mit erheblicher Waldbrandgefahr. Es sind dies namentlich Dählhölzliwald, Bremgartenwald, Könizbergwald, Wilerwald, Schosshaldenwald, Egghölzli, Steinhölzli, Gurten, Engewälder, Forst, Grauholz und Sädelbach. Die offiziellen Behörden taxieren die Waldbrandgefahr derzeit in weiten Teilen des Kantons Bern als erheblich.

Bereits im trockenen April war im Bremgartenwald ein Feuer ausgebrochen. Zum Opfer fielen dem Feuer damals rund 4 Hektare Jungwald. Die zwei Dutzend Feuerwehrleute konnten das Feuer innerhalb von zwei Stunden unter Kontrolle bringen. Bekämpft wurde der Brand mit zwei Tanklöschfahrzeugen. Mit drei weiteren solchen Fahrzeugen wurde der Wassertransport sichergestellt. Verletzt wurde damals niemand. (bwg/sda)