EWB-Kunden erhalten Geld zurück - bezahlen müssen sie dieses selbst

Die kleinen Endkunden von Energie Wasser Bern (EWB) haben 2009 und 2010 zu hohe Stromtarife bezahlt. Zu diesem Verdikt kommt die Aufsichtsbehörde Elcom. Die «NZZ am Sonntag» berichtete in ihrer aktuellen Ausgabe über die im vergangenen November publizierte Verfügung. Die Kunden des Stromproduzenten könnten sich über eine Strompreissenkung freuen. Doch so einfach ist das nicht, wie «Bund»-Recherchen zeigen.

Der Reihe nach. Zur Elcom-Untersuchung kam es, weil der Stadtberner Handels- und Industrieverein sich über die Abgaben ärgerte, EWB der Stadt als Eignerin jährlich abliefern muss. «Wir störten uns an den unrechtmässig hohen Gewinnausschüttungen, die Industrie, Gewerbe und andere Stromkonsumenten belasten», wie HIV-Präsident Adrian Haas vor einigen Wochen auf Anfrage sagt. Um Geld für die Gewinnabgabe zu äufnen, hatte EWB unter anderem Kleinkunden einen kleinen Aufpreis auf die Kilowattstunden verrechnet. Deswegen gelangte der HIV an die Elcom. Das Ziel: Die sogenannte Gewinnabschöpfung zu kippen.

DIe Aufsichtskommission missbilligte das Vorgehen von EWB tatsächlich. Es ging der Elcom dabei aber nicht darum, dass das Unternehmen Geld für die Gewinnabschöpfung an die Stadt tätigte, sondern um die Art und Weise, wie sie dies tat. Denn weil der Zuschlag nur auf den Stromtarifen erhoben wurde, mussten diesen einzig die kleinen Endverbraucher mehr bezahlen. Das sei ungerecht, so die Elcom. Es sei aber zulässig, dass Unternehmen Erträge für «Abgaben und Leistungen» ans Gemeinwesen erwirtschaften - dies aber über die Netznutzungskosten.

Was sind die Folgen?

Und so dürfte das Urteil letztlich beinahe zu einem Nullsummenspiel werden. Die durch die Rückvergütungen bei den Stromtarifen verursachten Mindereinnahmen kann EWB durch eine leichte Erhöhung der Netztarife im Zeitraum von drei Jahren ausgleichen. Dies bestätigt EWB auf Anfrage. Was heisst dies für die Stromkonsumenten? Die Endverbraucher in der Grundversorgung würden damit zum einen durch tiefere Strompreise etwas entlastet - dafür würde der Preis für die Netznutzung für alle Abnehmer steigen. für Endkunden ebenso wie für Grossabnehmer. Die Auswirkungen werden aber so oder so klein sein - die Summe, um die es geht, soll sich gemäss der «NZZ am Sonntag» in der Grössenordnung von einer Million Franken bewegen.

Durch die Kostenabwälzung würde eine teilweise Rückzahlung der Gewinnabschöpfung durch die Stadt obsolet. Der zuständige Gemeinderat Reto Nause wollte sich auf Anfrage nicht zur Elcom-Verfügung äussern. Dies mit Verweis auf das hängige Verfahren. Denn EWB akzeptiert die Verfügung nicht und gelangt ans Bundesverwaltungsgericht. «Wir sind überzeugt, dass sämtliche von uns erhobenen Gebühren einer Überprüfung standhalten», teilt EWB-Mediensprecherin Alexandra Jäggi auf Anfrage mit. (DerBund.ch/Newsnet)