Berner Polizei rüstet gegen Demonstranten auf

Um für Demonstrationen gerüstet zu sein, will die Kantonspolizei einen neuen Wasserwerfer kaufen. Dies ist der Beschaffungsplattform Simap zu entnehmen. Das Fahrzeug soll einen der beiden Wasserwerfer ersetzen, welche derzeit für die Kantonspolizei im Einsatz stehen.Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, «entspricht dieser den Anforderungen» nicht mehr. So arbeiten die Pumpen des Wasserwerfers nur, wenn das Fahrzeug steht. Der Mercedes-Lastwagen stammt aus den 1960er-Jahren. Was mit dem alten Gefährt passiert, ist noch unklar. Zum Anschaffungspreis des neuen Wasserwerfers will die Polizei keine Angaben machen. Man werde dem günstigsten Angebot den Vorzug geben. Der Marktpreis für einen Wasserwerfer beträgt derzeit gut eine Million Franken.

Umstrittene Wasserwerfer

Günstiger war der zweite Wasserwerfer, welcher der Kantonspolizei weiterhin zur Verfügung steht. Dieser wurde 1998 auf dem Chassis eines ausrangierten Feuerwehrautos aufgebaut. Somit kostete das Fahrzeug rund 75 Prozent weniger als ein Neues. Dieser Wasserwerfer fasst 6000 Liter Wasser. Im Bedarfsfall kann dem Wasser auch Tränengas beigemischt werden. Neue Wasserwerfer haben gar ein Wassertankvolumen von 10'000 Liter, die mit einem Druck von bis zu 10 bar bis zu 65 Meter weit auf Demonstranten gespritzt werden können. Das ist nicht ungefährlich. In Deutschland erblindete ein Demonstrant teilweise, weil er vom Wasserstrahl getroffen wurde. In Bern sind bisher keine solchen Verletzungen bekannt. Gefahr droht in Bern aber den Fahrern - von oben. Dies wenn der Wasserstrahl unter Strom stehende Tramleitungen trifft. In England beurteilt man den Einsatz von Wasserwerfern kritischer: 2015 wurde ihr Einsatz verboten. Der Einsatz sei nicht nur gefährlich, sondern im Rahmen von Demonstrationen auch kontraproduktiv. (DerBund.ch/Newsnet)