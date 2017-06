Openair-Kinos holen sich Berner Innenstadt zurück

Das Kino Rex veranstaltet diesen Sommer erstmals ein Openair Kino – in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Unter dem Titel «Splash – Willkommen am Pool!» zeigt das Arthouse-Kino vom 19. bis 22. Juli insgesamt vier Filme im Innenhof des Berner Generationenhauses. Die Filme spielen alle am und im Swimmingpool, dem Sinnbild von Luxus und Verführung, Sinnlichkeit und Begehren, Dekadenz und Tod – oder Tummelfeld für anarchischen Slapstick. Neben Barbetrieb wird es auch vor der Leinwand einen Pool geben, «allerdings bloss en miniature», so das Kino.

Neben dem Rex Openair wird es dieses Jahr noch weitere Möglichkeiten geben, unter freiem Himmel Filme zu schauen. Etwa beim ebenfalls erstmals stattfinden Freilichtkino im Kocherpark. Das «Kino im Kocher» wird vom 23. bis 26. August und 30. August bis 2. September stattfinden - Eintritt frei. Welche Filme gezeigt werden, wird am 1. Juli bekanntgegeben. Im Marzili findet bereits die 14. Ausgabe des Marzili-Movie statt. Unter dem Thema «Irland», zeigt das Kino vom 25. bis 29. Juli Filme auf der Wiese des Freibads. Kein Kino wird es auf der Grossen Schanze geben. Vor zwei Jahren verkündeten dessen Veranstalter nach 24 Jahren Betrieb wegen fehlender Sponsoren das Aus. (ama)