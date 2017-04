Frau im Monbijou missbraucht

Mitten in der Stadt Bern ist am Samstagabend eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffes geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war die Frau am Samstag zwischen 22.15 und 23.25 Uhr im Monbijoupark unterwegs, als sie von drei unbekannten Männern angegangen wurden. Sie zerrten sie vom Trottoir weg in den Park

Die drei Männer verliessen danach den Park, die Frau kehrte nach Hause zurück und alarmierte die Polizei. Die drei Unbekannten werden alle als dunkelhäutig beschrieben. Ein Mann soll eine kurze Rastafrisur mit einem Stirnband getragen haben, ein zweiter habe eine Glatze und eine auffällige Zahnlücke. (gbl/pd)