Wie Tunesien zu einer Brutstätte des Terrorismus wurde

Das Heimatland von Anis Amri, dem mutmasslichen Attentäter von Berlin, hat ein ernsthaftes Terrorismusproblem: Tunesien ist mit 11 Millionen Einwohnern eine eher kleine arabische Nation, unter den Kämpfern des IS und der al-Qaida-nahen Al-Nusra-Front stellen die Tunesier aber die grösste ausländische Gruppe. Amerikanische Experten sprechen von bis zu 7000 Tunesiern, die in den Krieg nach Syrien zogen – die eigene Regierung von immerhin 3000. Auch bei Terrorattacken in Europa sind immer wieder Tunesier die Täter: Anis Amri stammte genauso von dort wie der Amokfahrer von Nizza, den sich Amri wohl zum Vorbild genommen hatte.

Zunächst mag das verwundern: Die tunesische Gesellschaft gilt im Vergleich zu denen anderer arabischer Länder als relativ säkular, gebildet, fortschrittlich. In den meisten Moscheen wird eine gemässigte Form des Islam gepredigt. Gleichzeitig nahm die Frequenz der islamistischen Anschläge in den vergangenen Jahren auch in Tunesien dramatisch zu. Nachdem das Land lange praktisch keine religiös motivierte Gewalt gekannt hatte, kam 2002 mit dem Attentat auf die Synagoge der Touristeninsel Djerba der islamistische Terror nach Tunesien.

Ausser Kontrolle geriet die Lage schliesslich nach dem zeitweisen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung während der Revolution 2011. Zunächst ermordeten Jihadisten im Jahr 2013 zwei hochrangige säkulare Politiker – zwei Jahre später sorgten die Attacken auf das Bardo-Museum in Tunis und das Attentat auf Touristen am Strand von Sousse dafür, dass eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes vollends zusammenbrach: der Tourismus.

Neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten trugen zwei weitere Faktoren dazu bei, dass Tunesien eine derart zentrale Rolle in der Internationalen der Islamisten spielt: zum einen die Politik der harten Hand des langjährigen Diktators Ben Ali vor der Revolution – zum anderen der sehr laxe Umgang mit den Extremisten danach. Ben Ali duldete keine islamistischen Strömungen, selbst apolitische Strenggläubige wurden verfolgt. «Staat ohne Islamisten» nannte das Regime Tunesien daher stolz.

Doch gerade diese totale Repression war laut der Tunesien-Expertin Isabelle von Werenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik für die Radikalisierung mitverantwortlich. «Damit zwang der Staat selbst moderate Islamisten in den Untergrund», schreibt sie in einer Studie. Und weil es in Tunesien keine einheimischen Autoritäten für Strenggläubige gab, «orientierten sich identitätssuchende islamistische Tunesier mithilfe von Internet und Satellitensendern an oft militanten Predigern und Organisationen aus den Golfstaaten».

Extremisten kehren heim

Nach der Revolution kam die radikale Wende: Der Staat liess nach einer Generalamnestie 2011 alle politischen Gefangenen frei, tunesische Islamisten kehrten aus dem Ausland zurück, in das sie vor staatlicher Verfolgung in der Heimat geflohen waren. Unter dem Namen Ansar al-Sharia bildete sich eine grosse salafistische Organisation, die zunächst offen operierte und sich sozial engagierte. Ihr Führer Abu Iyad al-Tunisi, der zuvor eine Bilderbuchkarriere im internationalen Jihad gemacht hatte, lehnte den bewaffneten Kampf in Tunesien selbst zunächst ab, befürwortete jedoch Gewalt in anderen Ländern. Bei Treffen der Gruppe 2012 in der Stadt Kairouan, in deren Nähe die Familie des Tatverdächtigen von Berlin heute lebt, kamen bis zu 15 000 Anhänger zusammen.

Die Politik liess die Islamisten gewähren: Islamistische Wähler sollten nicht verprellt werden. 2013 jedoch reagierte die Politik und verbot neben anderen islamistischen Gruppen auch Ansar al-Sharia, die seither im Untergrund weiterarbeitet und Zellen im ganzen Land unterhält. Mehr als 100 Organisationen aus dem Ausland sollen für die Finan­zierung der Gruppe sorgen, darunter religiöse Stiftungen aus Saudiarabien oder Kuwait. 2015 schliesslich erliess der Staat härteste Terrorgesetze.

Währenddessen werden die Sicherheitsprobleme in den Nachbarstaaten Tunesiens immer grösser: In der Wüste Südalgeriens unterhält die al-Qaida mehrere Lager, in Libyen ist nach fünf Jahren Bürgerkrieg nichts mehr übrig von der staatlichen Ordnung, dafür wurde das Land mit Waffen überschwemmt. Viele tunesische Islamisten bekamen hier die militärische Ausrüstung und Ausbildung, die ihnen nach der ideologischen Indoktrination noch fehlte. (Tages-Anzeiger)