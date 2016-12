Mit Kindern über Terror reden

Nach den Anschlägen in diesem Jahr ist der Terror ­überall: Nicht nur in den Köpfen und Herzen der Menschen, auch im Fernsehen, im Radio und bei Gesprächen im Alltag gibt es nach diesen ­Ereignissen kaum ein anderes Thema. Das ­bekommen auch Kinder mit. Sollte man mit ihnen über die Ereignisse sprechen? Macht ihnen das nicht unnötig Angst? Und wie soll man etwas erklären, das einem selbst schwerfällt, zu begreifen?

Psychologen aus den USA haben sich – notgedrungen – schon vor einiger Zeit mit diesen Fragen zu beschäftigen begonnen. Nach den Terror­anschlägen vom 11. September 2001 erarbeiteten Psychologen und Pädagogikexperten über die Jahre Vorschläge und Richtlinien, wie man mit ­Kindern über Terrorismus und terroristische ­Anschläge sprechen kann, angepasst an ihre örtliche Nähe zu und persönliche Betroffenheit von den Anschlägen, angepasst auch an ihr Alter und an ihre Persönlichkeit.

Sie sagen: Man sollte unbedingt mit seinem Kind darüber sprechen. Lawrence Rosenfeld von der University of North Carolina at Chapel Hill etwa schreibt: «Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind. Wenn Sie selbst nicht mit Ihrem Kind über solche Ereignisse sprechen, wird es jemand anderes tun.»

Es muss gar kein Gegenüber sein, das explizit mit dem Kind redet. Denn auch wenn sie nicht ­alles verstehen, so bekommen Kinder doch alles mit. Sie schnappen Gesprächsfetzen auf, sehen überall ­verstörende Bilder im Fernsehen, hören Wörter wie «Ausnahmezustand», «Krieg» und «Katastrophe» – und versuchen, sich daraus irgendetwas zusammenzureimen. Das fällt ihnen aber sehr schwer.

So weit, so nah

Schon manche Erwachsene sind ratlos, verstört und geschockt, wenn sie von terroristischen Anschlägen erfahren. Aber sie können die Ereignisse einordnen. Kinder im Vorschulalter aber verstehen noch nicht einmal unbedingt, dass es sich nur um einen einzigen Vorfall handelt, über den tagelang gesprochen wird und von dem es immer wieder ­andere Videoaufnahmen und Bilder gibt.

Manchmal glauben Kinder daher, dass es ­mehrere Anschläge gab. Gleichzeitig haben sie keine Vorstellung davon, wie weit diese Ereignisse räumlich von ihnen entfernt sind. Selbst Kinder im Grundschulalter wissen noch nicht so genau, wie weit weg die französische Hauptstadt ist.

Und selbst wenn sie es wissen: Kinder können sich weit entfernten Ereignissen trotzdem nah fühlen, weil sie sich schnell mit Personen identifizieren oder sich Situationen nah fühlen, die Bezüge zu ihrem Alltag haben. Dazu reicht auch das Bild eines Teddybären, der an einem Gedenkort liegt.

Man sollte mit seinem Kind unbedingt über die Ereignisse sprechen.

In dieser Unsicherheit spüren die Kinder gleichzeitig die emotionale Betroffenheit ihrer Eltern und anderer Erwachsener. Kinder saugen Angst und Unsicherheit auf wie ein Schwamm, aus evolutionär sinnvollen Gründen: Sie selbst können Gefahren noch nicht realistisch einschätzen – ihre Eltern aber schon. Wenn diese besorgt sind und Angst ­haben, dann wird es wohl einen Grund geben, ­besorgt und ängstlich zu sein.

Nicht nur Rosenfeld, auch die Amerikanische Vereinigung der Psychoanalytiker und Robin Goodman, Trauerexpertin vom Child Study Center der New York University, empfehlen daher dringend, erstens Nachrichten nicht ständig und vor allem unkommentiert laufen zu lassen – und zweitens ihre Kinder gezielt zu fragen: Was hast du von den Ereignissen gehört? Was denkst du darüber? Was beschäftigt dich?

Eltern sind zwar oft froh, wenn Kinder sie nichts fragen, weil sie nicht genau wissen, was und wie viel sie sagen sollen. Kinder spüren das aber ganz genau – nichts zu sagen, nur weil das Kind nicht fragt, ist deshalb keine gute Idee. «Über Gewalt zu sprechen, verängstigt Kinder nicht, wie viele Eltern denken, meint Goodman. «Kinder ihren Ängsten zu überlassen, schadet weitaus mehr, als offen darüber zu reden.»

Beginnt man mit den Fragen, überrennt man das Kind nicht mit Dingen, die es gar nicht beschäftigen. Je nachdem, wie alt Kinder sind, interessieren sie oft ganz unterschiedliche und auf den ersten Blick manchmal weit abgelegene und für die Erwachsenen überraschende Aspekte der schrecklichen Ereignisse.

Weil Vorschulkinder Fantasie und Realität noch nicht immer gut trennen können, reagieren sie meist emotionaler als ältere Kinder, weil sie rasch grosse und teilweise irrationale Ängste entwickeln, dass ihnen oder ihren Eltern etwas Ähnliches passieren könnte. In diesem Alter fürchten sich Kinder vor allem davor, ihre Eltern zu verlieren oder von ihnen getrennt zu werden. Das gilt es beim Umgang mit dem Terror zu berücksichtigen.

Ein Gespräch in Ruhe

Gewaltakte wie terroristische Anschläge geben ­ihnen das Gefühl, dass die Welt unsicher ist, dass jederzeit etwas passieren kann. Für sie ist es wichtig zu wissen, dass die Eltern alles tun, um es zu schützen und selbst in Sicherheit zu leben.

Fachleute von der North Dakota State University empfehlen, bei Kindern in diesen Altersklassen darauf zu achten, dass Erwachsene nicht gerade über die Ereignisse sprechen, wenn das Kind daneben spielt und mithört, sondern in Ruhe und allein mit ihm reden.

Es könne sein, dass das Kind die gleichen Fragen in zeitlichen Abständen mehrmals stellt – damit will es sichergehen, dass die Antworten Bestand haben.

Schulkinder hingegen verstehen bereits, dass terroristische Anschläge sehr selten passieren, dass die Regierung versucht, so etwas zu verhindern, zum Beispiel mithilfe von Polizisten. In diesem ­Alter stellen sich Kinder eher die Frage nach dem Grund für die Taten – und nach den Folgen.

Moralische Fragen von Schuld und Strafe stehen bei ihnen oft im Mittelpunkt. Sie fragen nach, wie es wäre, wenn so etwas hier in Deutschland passieren würde, und wollen Verantwortlichkeiten geklärt wissen. Oft fühlen sich Kinder in diesem Alter auch gut, wenn sie in irgendeiner Form helfen ­können, über Spenden zum Beispiel.

Dem Niveau des Kindes anpassen

Teenager tendieren dazu, die Ereignisse auf ihr ­eigenes Leben umzumünzen. Sie fühlen sich manchmal betrogen, weil sie spüren, dass jede Art von Sicherheit nur eine vorläufige ist, dass niemand sie garantieren kann. In diesem Alter kommen auch grössere ethische und politische Fragen auf. In der Pubertät liegt der Fokus oft auf Gruppenzugehörigkeiten statt auf dem Individuum – hier kann man gute Diskussionen über Vorurteile und Entscheidungsfreiheit anstossen.

Eltern sollten versuchen, ihre Antworten auf dem Niveau des Kindes anzusetzen, um sie nicht zu überfordern. Je nach Alter verstehen sie Konzepte wie falsch und richtig, gefährlich und ungefährlich, wahrscheinlich und unwahrscheinlich schon oder eben noch nicht. Warum es Streit über religiöse und kulturelle Werte gibt, versteht ein Vorschulkind wahrscheinlich eher noch nicht – dass es Menschen gibt, die auch mit Gewalt versuchen, ihre Ziele zu erreichen, das verstehen auch sie schon.

Dem Kind zu vermitteln, alles sei in Ordnung, ist nicht hilfreich.

Kindernachrichten zusammen zu hören oder zu sehen, kann helfen, wenn Eltern sich unsicher sind, wie genau sie es anstellen sollen. Auch im ­Internet gibt es viele Seiten, die die komplizierten Nachrichten auf eine verständliche Ebene für jedes Alter herunterbrechen.

Grundsätzlich sei es wichtig, einen Zeitpunkt für das Gespräch zu wählen, zu dem man selbst nicht aufgewühlt ist, betonen die Experten. Wenn man antwortet, dann sollte man das immer ehrlich tun. Eine Verschleierungstaktik oder sogar Lügen ­werden von Kindern schnell durchschaut.

Natürlich sollten die Eltern keine Panik machen, aber dem Kind zu vermitteln, dass alles in bester Ordnung sei, ist nicht hilfreich – auch wenn es sich in dem Moment so anfühlen mag. Es hinterlässt bei Kindern eher Skepsis und den Eindruck, dass die Eltern ihnen etwas verschweigen, dass alles viel schlimmer ist, als man denkt.

Copyright: «Die Welt». Dieser Artikel erschien zum ersten Mal im November 2015 nach den Anschlägen von Paris. (Tages-Anzeiger)