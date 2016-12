Kampfspuren: Wollte der Chauffeur die Horrorfahrt verhindern?

Am Montag um 15 Uhr telefonierte Lukasz U. zum letzten Mal mit seiner Frau. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der erfahrene Chauffeur mit seinem Tieflader der Marke Scania bereits in Berlin. Dann bricht der Kontakt ab, einen Anruf der Spedition um 16 Uhr beantwortet U. nicht mehr.

Wie GPS-Daten zeigen, wird der schwarze LKW mehrmals bewegt, bevor er um 19.34 Uhr die Parkposition verlässt. Sein Ziel: der Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sehr wahrscheinlich ist der 37-jährige U. dann nicht mehr selber am Steuer, sondern wird von einem Unbekannten mit einer Waffe in der Kabine festgehalten.

Um 20.02 fährt der Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit durch den Weihnachtsmarkt, 60 bis 80 Meter weit. 12 Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Laut dem Obduktionsbericht war Lukasz U. zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Er wird demnach nach der Horrorfahrt vom Attentäter in der Fahrerkabine erschossen.

Übersicht: Hier raste der LKW durch den Weihnachtsmarkt.

Zuvor soll es zu einem Kampf gekommen sein, berichten N24 und «BILD», gestützt auf Ermittlerkreise. Der Attentäter habe mit einem Messer auf U. eingestochen, weil dieser ins Lenkrad gegriffen hätte. Den Fund einer Stichwaffe wollte Innenminister de Mazière gestern Abend zwar nicht bestätigen.

Für einen Kampf sprechen aber Aussagen des Cousins, der die Leiche des Polen identifizieren musste. Sein Gesicht sei geschwollen und blutig gewesen, und er habe um sein Leben kämpfen müssen, sagte Ariel Zurawski am Dienstag dem TV-Sender TVN. Ihm gehört die polnische Spedition, für die Lukasz U. unterwegs war.

Nach dem Attentat fand man den Chauffeur tot im Führerhaus, die Kabine sei voll mit Blut gewesen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Die polnische Polizei ermittelt nun wegen Mordes in besonders brutaler Ausführung, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet. Lukasz U. hinterlässt eine Frau und einen 17-jährigen Sohn.

Die Bilder zum Anschlag in Berlin:

