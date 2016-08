Erste wehrpflichtige Frauen rücken in die Kasernen ein

Seit diesem Jahr leisten sowohl Männer als auch Frauen gleichberechtigt Dienst in Norwegen. Damit ist Norwegen ein Vorreiter – als einziges Land in Europa verpflichtet es auch Frauen, der Armee beizutreten.

Die weiblichen Kandidatinnen müssen dabei die gleichen Aufnahmeprüfungen absolvieren und die gleichen Aufgaben ausführen wie ihre männlichen Kollegen. Ausserdem schlafen sie in denselben Zelten und Unterkünften. Nur Duschen haben sie eigene.

Dienst leisten in Norwegen nur diejenigen, die aufgrund ihrer Qualifikationen wirklich gebraucht werden. Anders als in der Schweiz werden Wehrpflichtige also nicht in jedem Fall, sondern je nach Bedarf der Einsatzorganisationen eingezogen.

(lko/AFP)