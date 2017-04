Der Polizist schrie: «Rennt!»

Es ist der belebteste Ort in Stockholm. Eine von diesen Einkaufsstrassen, die man am Wochenende besser meidet, einfach weil so viele Menschen unterwegs sind. Dort haben die grossen Modeketten ihre Geschäfte, es gibt den Heimwerkermarkt, Schmuckläden, Hotdogstände. Dort, wo der Lastwagen am Freitagnachmittag in die Menschen gerast ist, ist die Drottninggatan eine Fussgängerzone. Es ist also das Herz von Stockholm, das der Attentäter getroffen hat. Mindestens 4 Menschen soll er getötet haben, am Abend war zudem von 15 Verletzten die Rede. «Schweden ist angegriffen worden», sagte der schwedische Premierminister Stefan Löfven dem schwedischen Fernsehen. «Alles deutet auf eine Terrortat hin.»

Der bisher letzte Terroranschlag auf Stockholm ist mehr als sechs Jahre her, damals ging es glimpflich aus. Zwei Sprengsätze detonierten, ebenfalls in der Drottninggatan. Damals kam durch die Explosion nur der Attentäter ums Leben. Nun aber gibt es Bilder von Opfern zwischen den Schaufenstern, von der Blutspur, die sich über den Beton zieht, von der Rauchwolke, die aus Stockholms Kaufhaus Åhléns quillt, dem grössten dieser Kette. Der LKW war in Flammen aufgegangen, nachdem er das Erdgeschoss gerammt hatte. Jeder Stockholmer kennt diese Stelle, wo immer der Hotdogstand war, kurz vor dem Haupteingang des Åhléns. Jeder Tourist, der schon mal in Stockholm war, kennt die Drottninggatan, über die nun die Hubschrauber kreisten.

Überall in der Stadt riegelte die schwer bewaffnete Polizei belebte Plätze und Gebäude ab, Einsatzwagen mit Lautsprechern fuhren durch die Strassen, die U-Bahnen standen still, die Krankenhäuser bereiteten sich auf das Schlimmste vor. Hinter dem Åhléns beginnt der Sergels Torg, einer der zentralen Plätze Stockholms, ein Knotenpunkt mit dem Kulturzentrum Kulturhuset, das evakuiert worden ist. Nicht nur dort ist das Kulturprogramm für den Abend abgesagt worden, auch andere Häuser wie das Theater Dramaten blieben am Freitagabend still, Kinos geschlossen. Der Hauptbahnhof und andere zentrale Plätze wurden abgesperrt.

Stockholm war schnell im Krisenmodus. Doch viele Menschen, die in der Stadt unterwegs waren, reagierten weniger gefasst. «Rennt», habe ein Polizist nur geschrien, sagt eine ältere Frau dem schwedischen Fernsehen, und ringt um Atem. Die Zeitung «Svenska Dagbladet» berichtet von aufgebrachten, erschrockenen, teilweise weinenden Menschen, die in Massen durch Stockholm liefen. Als die Polizei den Hauptbahnhof evakuieren wollte, soll Panik ausgebrochen sein. Wer am Nachmittag im Stockholmer Zentrum war, musste es zu Fuss ­verlassen. Der öffentliche Nahverkehr stand still. Die Polizei bestätigte, dass deswegen noch mehr Leute auf den Strassen waren als sonst. Viele Stockholmer boten jenen, die in der Stadt festsassen, spontan über Facebook Übernachtungsplätze an.

Die Polizei bestätigte am Abend die Festnahme eines Verdächtigen. Er hatte den LKW offenbar gestohlen, der der schwedischen Brauerei Spendrups gehört und mit einer Lieferung auf dem Weg zur Drottninggatan war. Dort stieg der Fahrer aus und wollte das Fahrzeug entladen, als ein maskierter Mann in die Fahrerkabine sprang. So erzählt es zumindest die Brauerei. Als der Fahrer versucht habe, den Maskierten aufzuhalten, sei er angefahren, aber nicht schwer verletzt worden.

Die Polizei sucht nun nach einem Mann, der am Tatort gewesen sein soll. Es gibt ein Foto, eine Überwachungskamera hat es aufgenommen: grauschwarzer Kapuzenpulli unter einer grauen Jacke, verpixelt, das Gesicht kaum zu erkennen. Er sei nicht der Tatverdächtige, betont die Polizei, die bisher nichts sagen konnte zum Hintergrund des Anschlags oder zur Identität des Angreifers. Es sei zu früh, von einem Terroranschlag zu sprechen, so der schwedische Nachrichtendienst Säpo. Der hatte in seinem Sicherheitsbericht im März einen terroristischen Anschlag als eine der grössten Bedrohungen für Schweden ausgemacht. Darin warnte er vor Attacken von Einzeltätern, die keine direkte Verbindung zu einer terroristischen Gruppe hätten und auch deshalb so schwierig zu erfassen seien, bevor sie die Tat begehen würden.

(Tages-Anzeiger)