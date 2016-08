Willkommen in Westkurdistan

Tag 2 der türkischen Offensive in Syrien: Die Stadt Jarabulus ist gemäss Ankara zurückerobert, der Islamische Staat vertrieben worden. Jetzt gehe es darum, die Kurdenmiliz YPG über den Euphrat zurückzudrängen, vermeldete der türkische Premier am Donnerstag.

Aus der Sicht vieler Beobachter sind die Kurden das eigentliche Ziel der türkischen Offensive. Ankara wolle verhindern, dass direkt an der türkisch-syrischen Grenze ein zusammenhängender Kurdenstaat entstehe. Doch die Kurden haben längst Tatsachen geschaffen, wie eine Übersicht in drei Grafiken zeigt:

Der Vorstoss der Kurden

Der Sieg über den Islamischen Staat Anfang 2015 war der Wendepunkt. Seither haben die Kurden im Norden Syriens ein Gebiet erobert, das fast das gesamte Grenzgebiet zur Türkei umfasst. Wie Fabrice Balanche, Syrien-Spezialist des Washington Institute und Assistenzprofessor an der Universität Lyon, in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse schreibt, haben die Kurden vor allem auf Kosten des IS Geländegewinne erzielt. Sie haben aber auch Gebiete des Assad-Regimes sowie anderer Rebellengruppen erobert. Heute kontrollieren die syrisch-kurdische Partei der Demokratischen Union (PYD) und ihre Miliz (YPG) ein Gebiet, in dem zwei Millionen Menschen leben.

Die Eroberungen der Kurden sind in der folgenden Grafik dargestellt: So eroberten die Kurden den Norden Syriens. (Quelle: Washington Institute) Zum Vergrössern hier klicken.

Die gestrichelte Linie auf der Karte markiert das Gebiet, das die syrischen Kurden langfristig erobern wollen. Sie nennen es Rojava: Westkurdistan. In Abgrenzung zur Autonomen Region Kurdistan im Irak, dem östlichen Nachbarland von Syrien.

Aus türkischer Sicht problematisch ist, dass die Kurden vor knapp zwei Wochen ein Gebiet um die Stadt Manbij westlich des Euphrats vom IS befreit haben. Es war ein erster Schritt, die Kurdengebiete um die Städte Afrin und Kobane zu vereinen. Mit ihrer militärischen Offensive will die Türkei dies verhindern.

Wer lebt im Norden Syriens?

Auf dem Gebiet von Westkurdistan leben nicht nur Kurden. Gemäss der Analyse von Fabrice Balanche sind nur die Gebiete um Afrin, Kobane und Qamishli ethnisch homogen. Viele andere Gebiete, welche die syrischen Kurden in den letzten Monaten erobert haben, sind jedoch entweder kurdisch-arabisch gemischt oder mehrheitlich arabisch.

Die ethnische Verteilung der Bevölkerung in Nordsyrien. (Quelle: Washington Institute) Zum Vergrössern hier klicken.

Gewisse Gebiete wurden denn auch nicht aus ethnischen, sondern aus strategischen oder wirtschaftlichen Gründen erobert: Ein Beispiel ist die Stadt al-Shadadi südlich von Hasaka im Nordosten Syriens. Die mehrheitlich arabische Region ist vor allem wegen ihrer Ölvorkommen für die Kurden interessant.

So haben sich die Kurden organisiert

Die Kurdengebiete in Nordsyrien sind in drei Kantone unterteilt. Im März 2016 wurden sie offiziell in einer autonomen Föderation vereint. International anerkannt ist dieses staatsähnliche Gebilde nicht – weder von den USA, die die syrischen Kurden im Kampf gegen den IS militärisch unterstützen, noch von Russland und schon gar nicht von der Türkei und vom syrischen Assad-Regime.

So haben die Kurden die Verwaltung in ihren Gebieten organisiert. (Quelle: Washington Institute) Zum Vergrössern hier klicken.

Die Grenzen der autonomen Föderation ändern sich wegen des Bürgerkriegs in Syrien ständig. Gemäss Fabrice Balanche ist auch noch nicht abzusehen, wo die künftigen Grenzen dieses Westkurdistans liegen werden. Doch die Existenz eines autonomen Kurdengebiets entlang der türkisch-syrischen Grenze sei längst «eine Realität geworden».

