Türkei bestätigt Giftgas-Einsatz nach Autopsie

Nach dem Tod von 86 Menschen vermutlich durch Chemiewaffen in Nordsyrien hat die Türkei Hinweise auf das Nervengas Sarin gefunden. Die ersten Analysen liessen darauf schliessen, dass die Opfer des Luftangriffs in Chan Scheichun dem chemischen Kampfstoff Sarin ausgesetzt gewesen seien, erklärte das türkische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Damaskus wies jede Verantwortung zurück.

Nach dem mutmasslichen Giftgasangriff waren rund 30 Verletzte in die Türkei gebracht worden, von denen drei starben. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte bereits am Mittwoch den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad für den Angriff verantwortlich gemacht. Erdogan hatte Assad als «Mörder» bezeichnet.

USA zweifelt nicht an Schuld Syriens

Der Westen macht die syrische Führung für den Angriff verantwortlich. Nach Darstellung des Syrien-Verbündeten Russland setzten die syrischen Regierungstruppen in Chan Scheichun hingegen nicht selbst Giftgas ein: Die syrische Luftwaffe habe vielmehr ein von Rebellen genutztes Lager mit Giftstoffen getroffen.

In Syrien sei ein «monströses Verbrechen» geschehen, erklärte der Kreml am Donnerstag. Die Vorwürfe der USA basierten jedoch nicht auf «objektiven» Fakten. US-Aussenminister Rex Tillerson hatte am Mittwoch gesagt, es gebe «keinen Zweifel daran, dass das syrische Regime unter der Führung von Baschar al-Assad für diesen schrecklichen Angriff verantwortlich ist».

Diplomatisch vs militärisch

Frankreich zieht eine diplomatische Lösung für den Syrien-Konflikt einem militärischen Eingreifen vor. Die Regierung in Paris suche weiterhin das Gespräch mit den anderen Mitgliedern im UNO-Sicherheitsrat, vor allem Russland, sagte Frankreichs Aussenminister Jean-Marc Ayrault dem Sender CNews heute.

Auf die Frage, ob sich Frankreich an einem Militäreinsatz beteiligen würde, sagte er, eine diplomatische Lösung habe Priorität. Ein Wutanfall des US-Präsidenten Donald Trump solle nicht als Vorwand dafür dienen, auf den Kriegspfad zu gehen.

Trump sagte zuvor, dass mit dem Einsatz von Giftgas in Syrien rote Linien überschritten worden seien. Zudem habe sich seine Einstellung gegenüber Syrien und Assad geändert. Der jüngste Giftgas-Vorfall war auch Thema im UNO-Sicherheitsrat. Russland lehnte aber eine UNO-Resolution ab.

Syrische Regierung dementiert Vorwürfe

Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn setzt im Syrien-Konflikt auf ein gemeinsames Vorgehen der USA und Russlands. Es wäre sehr nützlich, wenn die beiden Länder einen Konsens finden könnten, sagte Asselborn am Donnerstag im Deutschlandfunk. Dies könnte eine Kehrtwende in dem seit sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg bringen. Sonst könne die Waffe des Veto im UNO-Sicherheitsrat immer wieder gezogen werden.

Die Regierung von Syriens Staatschef Baschar al-Assad hat jeglichen Einsatz von Chemiewaffen ausgeschlossen. «Die syrische Armee hat diese Art von Waffen niemals eingesetzt und wird sie niemals einsetzen, nicht gegen unser eigenes Volk und noch nicht einmal gegen die Terroristen, die unser eigenes Volk töten», sagte der syrische Aussenminister Walid al-Muallem heute in Damaskus. Als «Terroristen» bezeichnet die syrische Regierung grundsätzlich alle ihre bewaffneten Gegner.

Syrien fordert objektive Untersuchung – fern der Türkei

Syriens Aussenminister Walid al-Muallem hat Garantien für eine objektive und unpolitische Untersuchung des mutmasslichen Chemiewaffenangriffs in der Provinz Idlib gefordert. Die syrische Erfahrung mit früheren Ermittlungen sei nicht ermutigend gewesen, sagte Al-Muallim heute in Damaskus.

Jede Untersuchungsmission müsse in Damaskus begonnen werden und sich weit vom Einfluss der Türkei entfernt befinden, sagte der syrische Aussenminister. Seine Regierung stelle den Vereinten Nationen Geheimdienstinformationen über den Transport von Chemiewaffen durch «Terroristen» zwischen dem Irak und Syrien zur Verfügung, sagte er ausserdem. (sep/fal/sda/afp)