Netanyahu fordert Begnadigung von verurteiltem Soldaten

Ein israelischer Soldat ist wegen tödlicher Schüsse auf einen bereits verletzten palästinensischen Angreifer des Totschlags für schuldig befunden worden. Die Tatsache, dass der am Boden liegende Mann ein Terrorist gewesen sei, rechtfertige nicht die unverhältnismässige Reaktion des Mannes, urteilte ein Militärgericht am Mittwoch in Tel Aviv. Das Strafmass soll am 15. Januar verkündet werden. Regierungsvertreter, darunter auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, und Teile der Opposition forderten eine Begnadigung des 20-Jährigen, dem bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Netanyahu schrieb auf seiner Facebook-Seite: «Ich unterstütze die Begnadigung von Elor Azaria.» Er rief zudem die Öffentlichkeit auf, die Armee und deren Führung zu unterstützen.

Der Angeklagte hatte den Palästinenser im März in Hebron im Westjordanland mit einem Kopfschuss getötet, nachdem dieser auf einen Soldaten eingestochen und anschliessend reglos auf dem Boden gelegen hatte. Der Vorfall wurde in einem Video festgehalten. Der angegriffene Soldat wurde verletzt, überlebte aber.

Der Fall hatte seither in Israel tiefe Gräben aufgerissen. Militärkommandeure hatten das Verhalten des Soldaten kritisiert, während grosse Teile der israelischen Öffentlichkeit seine Freilassung forderten, darunter auch Mitglieder der Regierungskoalition. Neben Netanyahu forderten auch Kulturministerin Miri Regev, eine ehemalige Militärsprecherin, und der Vorsitzende der an der Regierung beteiligten Partei Jüdisches Heim, Naftali Bennett, eine Begnadigung. Bennett schrieb auf Facebook: «Heute wurde ein Soldat in Handschellen gelegt und wie ein Krimineller verurteilt, der einen Terroristen getötet hat, der es verdient hatte, zu sterben, der versucht hatte, einen Soldat zu schlachten.»

Präsident Rivlin entscheidet über Begnadigung

Es ist extrem selten, dass ein israelisches Militärgericht gegen einen Soldaten entscheidet, der im Dienst tödliche Gewalt angewendet hat. Doch der Fall ist damit noch nicht beendet. Die Verteidigung legte Berufung ein und das Strafmass soll erst am 15. Januar verkündet werden.

Das Büro des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin teilte mit, es werde einen Straferlass erst zur geeigneten Zeit in Betracht ziehen. Diese Entscheidung sei jedoch noch weit weg. Ein Begnadigungsantrag werde erst abgewogen, wenn es «ein abschliessendes gerichtliches Urteil» gegeben habe.

Nach israelischem Gesetz hat der Präsident die Befugnis, einen Straferlass auszusprechen. Ob Rivlin eine Begnadigung unterstützt oder dagegen ist, ist nicht bekannt.

Grupo ultra del Beitar #Jerusalen lidera los cánticos racistas en la protesta por Elor Azaria. Periodistas not welcome #Hebronshooter pic.twitter.com/C8FGu6jI1f — Ofer Laszewicki (@OferLR) January 4, 2017

Ultrarechte Demonstranten und Fans des Fussballteams Beitar Jerusalem protestieren gegen Asarias Verurteilung (Video: Twitter/Ofar Laszewicki via Storyful).

Die Familie des Palästinensers zeigte sich zufrieden mit der Gerichtsentscheidung. «Es ist gerecht. Es ist eine Errungenschaft des Gerichts, dass es den Soldaten verurteilt hat», sagte Jusri al-Scharif, der Vater des Getöteten, am Mittwoch in seiner Heimatstadt Hebron im Westjordanland. Zuvor war das Urteil live im israelischen Fernsehen übertragen worden.

Die Angehörigen des Soldaten warfen den Richtern vor, Beweismittel ignoriert zu haben, die auf eine Unschuld hingewiesen hätten. «Ich hatte das Gefühl, dass das Gericht das Messer vom Boden aufgehoben hat und es in den Rücken aller Soldaten gestossen hat», sagte Familiensprecher Scharon Gal.

Verteidigungsminister Avigdor Lieberman forderte Respekt für die Gerichtsentscheidung. Auch er finde das Urteil «schwierig», sagte er. Die Armee müsse jedoch aus politischem Streit herausgehalten werden.

Vor dem Gerichtssaal waren vor der Urteilsverkündung Handgemenge zwischen Polizisten und Anhängern des 20 Jahre alten Soldaten ausgebrochen. Hunderte Demonstranten blockierten in der Nähe eine wichtige Kreuzung. Reporter meldeten, sie seien von Protestierenden angegriffen worden.

(mch/sda)