Meuterei an Elfenbeinküste – Lage beruhigt sich wieder

Nach einer bewaffneten Meuterei unzufriedener Soldaten in mehreren Grossstädten der Elfenbeinküste ist in dem westafrikanischen Land wieder Ruhe eingekehrt. Am Sonntag gab es Augenzeugen zufolge kein Gewehrfeuer mehr, die Soldaten bauten Strassensperren ab und zogen sich in ihre Kasernen zurück.

Eine Entspannung der Lage hatte sich am Samstagabend abgezeichnet, als die Regierung die Forderungen der Soldaten nach höherer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen akzeptierte.

«Geschäfte sind wieder geöffnet»

Meuternde Soldaten hatten seit Freitag in Bouaké, einer Stadt mit rund 500'000 Einwohnern, und in weiteren Städten des Landes teilweise die Kontrolle übernommen. Sie feuerten mit Schnellfeuerwaffen in die Luft und besetzten wichtige Verkehrsknotenpunkte. Am Samstag erreichte der Aufruhr auch erstmals Abidjan, die grösste Stadt des Landes. Berichte über Verletzte gab es keine.

«Es patrouillieren keine Soldaten mehr in der Stadt», sagte Mamadi Booua, ein Bewohner von Bouaké, am Sonntagmorgen. «Geschäfte sind wieder geöffnet und die Leute gehen in die Kirche.» Auch in Abidjan war in der Nacht zum Sonntag wieder Ruhe eingekehrt.

Verhandlungen

Präsident Alassane Ouattara hatte seinen Verteidigungsminister Alain Donwahi für Verhandlungen mit den Meuterern am Samstag nach Bouaké geschickt. Ouattara verurteilte den Protest der Soldaten, verkündete jedoch am Abend eine Einigung. Es wurden keine Einzelheiten genannt, bis wann die Regierung welche Forderungen der Soldaten erfüllen will.

Und trotz der von Ouattara verkündeten Einigung setzten die Soldaten am Samstagabend den Verteidigungsminister des westafrikanischen Landes fest. Nach zwei Stunden wurde er wieder freigelassen.

Weder der Minister noch die Soldaten, die ihn festgehalten hatten, äusserten sich. Donwahi und seine Delegation fuhren sofort zum Flughafen und verliessen die Stadt. Die meuternden Soldaten bauten Strassensperren ab, auch Schüsse waren zunächst nicht mehr zu hören.

Ehemalige Rebellen

Die Meuterei hatte sich seit Freitag rasch auf mehrere Städte ausgebreitet. Es schien den Soldaten jedoch nur um bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu gehen, über politische Forderungen wurde nichts bekannt. In der Elfenbeinküste hatten unzufriedene Soldaten 1999 erfolgreich einen Militärputsch durchgeführt.

Von 2002 bis 2007 versank das Land in einem Bürgerkrieg. Nach der Präsidentenwahl 2010 kam es erneut zu einem kurzen Bürgerkrieg, der 2011 endete. Zuletzt gehörte die Elfenbeinküste, der weltgrösste Kakaoproduzent, zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas.

Bereits 2014 massive Proteste

Bei den Meuterern handelt es sich offenbar um ehemalige Rebellen aus dem Norden der Elfenbeinküste, die seit Ende des Bürgerkriegs in die Armee integriert wurden. Bereits im November 2014 hatten massive Proteste der ehemaligen Rebellen wegen ausstehender Zahlungen das Land lahmgelegt. Präsident Ouattara hatte daraufhin Nachzahlungen zugesagt.

Die Regierung hatte vor kurzem einen ehrgeizigen Plan zur Modernisierung der Streitkräfte bis zum Jahr 2020 vorgelegt. Unter anderem will sie für umgerechnet 1,2 Milliarden Euro neue Ausrüstung kaufen und die Zusammensetzung der Streitkräfte neu strukturieren – von den derzeit 22.000 Soldaten haben zu viele hohe Dienstgrade. (sep/sda)