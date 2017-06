IS-Miliz sprengt Moschee, in der sie das «Kalifat» ausrief

Die Terrormiliz IS hat die Grosse Moschee von al-Nuri in der irakischen Stadt Mosul gesprengt. Das teilte das Verteidigungsministerium am Mittwochabend mit. Die Moschee und das Minarett seien zerstört worden. In der Moschee aus dem 12. Jahrhundert hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 das «Kalifat» der Jihadisten ausgerufen. Der IS selbst bestreitet nicht, dass die Moschee zerstört wurde, aber behauptet, die Moschee und ihr Minarett seien bei einem Luftangriff der USA in Schutt und Asche gelegt worden.

Die irakische Armee hatte zuvor vermeldet, dass sie die Terrormiliz in der Altstadt von Mossul eingekesselt hat. Eine gepanzerte Division habe den Bezirk Al-Schifaa eingenommen und damit den Ring geschlossen, hiess es am Dienstag in einer Erklärung der Streitkräfte. Ein irakischer Armeeführer teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, die irakischen Streitkräfte seien tief in die Altstadt vorgerückt.

Jihadisten in Bedrängnis

Die Altstadt im Westen von Mossul ist das letzte Gebiet, das den Islamisten in ihrer ehemaligen Hochburg geblieben ist. Die Armee hatte die Erstürmung am Sonntag begonnen.

Die komplette Eroberung der Stadt wäre faktisch das Ende des selbst ernannten Kalifats des IS im Irak. In Syrien läuft derzeit eine Offensive auf Raqqa, die faktische Hauptstadt des IS in dem Nachbarland.

Reihenweise archäologische und religiöse Stätten zerstört

Die Jihadistenmiliz ist für ihre Zerstörungswut bekannt. In den vergangenen Jahren machte der IS eine ganze Reihe archäologischer und religiöser Stätten und Bauwerke im Irak und Syrien dem Erdboden gleich, darunter auch die zum Weltkulturerbe zählenden Oasenstadt Palmyra in Syrien.

Die Jihadisten prahlten auch im Internet mit ihrer Taten. So zeigen IS-Videos etwa, wie die altorientalische Stadt Nimrud nahe Mossul mit Hilfe von Planierraupen, Spitzhacken und Sprengstoff zerstört wurde.

(mch/sda/ap)