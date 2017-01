Zu jämmerlich für ein Verbot

Zum zweiten Mal innert 15 Jahren ist ein Verbotsverfahren gegen die neonazistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) gescheitert. 2003 wurde der Antrag abgewiesen, weil die NPD damals von Informanten des staatlichen Verfassungsschutzes derart unterwandert war, dass sie von diesen teilweise geführt wurde. Heute Dienstag lehnte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den zweiten Antrag ab – diesmal weil die NPD keinerlei Aussichten habe, die verfassungsfeindlichen Ziele, die sie verfolge, auch zu erreichen.

Wesensverwandt mit Hitlers Nationalsozialisten

Die acht Richter des höchsten deutschen Gerichts fällten ein einstimmiges Urteil, das sie auf knapp 300 Seiten aufwendig begründeten. Darin wird festgehalten, dass die NPD das in Artikel 21, Absatz 2 des Grundgesetzes festgehaltene Kriterium für ein Verbot im Grunde erfüllt. Sie gehe tatsächlich darauf aus, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik zu «beeinträchtigen» oder zu «beseitigen». Sie strebe an deren Stelle einen rassistischen, an der ethnischen Volksgemeinschaft orientierten autoritären Nationalstaat an, der die universelle Menschenwürde missachte. In dieser Hinsicht sei die NPD Hitlers Nationalsozialisten wesensverwandt.

Dies genüge allerdings nicht für ein Verbot, urteilten die Richter. Das Parteiverbot sei kein Verbot einer Gesinnung oder Weltanschauung. Dem Gericht seien von den Antragsstellern, den Bundesländern, keine «konkreten Anhaltspunkte von Gewicht» vorgelegt worden, die einen Erfolg der Politik der NPD – und damit eine tatsächliche Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung – «zumindest möglich erscheinen lasse». Wo es punktuell Einschüchterung oder Gewalt durch Anhänger oder Funktionäre der NPD gebe, seien diese eine Sache von Polizei und Gerichten, nicht Anlass für ein Verbot der Partei.

Parteiverbot soll eine «ultima ratio» bleiben: Die Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe bei der heutigen Urteilsverkündung im NPD-Verfahren. Foto: Reuters

1952 und 1956 waren die Sozialistische Reichspartei bzw. die Kommunistische Partei noch hauptsächlich aufgrund ihrer verfassungsfeindlichen Gesinnung verboten worden. Im Fall der NPD ist das Bundesverfassungsgericht nun den erhöhten Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg entgegengekommen, indem es die Notwendigkeit eines Verbots auch von der tatsächlichen Wirkkraft einer Partei abhängig machte. In jedem Fall soll das Verbot eine «ultima ratio» bleiben.

NPD ist inzwischen eine bedeutungslose Partei

Die NPD, 1964 gegründet, ist in den vergangenen zehn Jahren fast zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Die neue Konkurrenz der Alternative für Deutschland (AfD) hat sie im vergangenen Herbst in Mecklenburg-Vorpommern aus dem letzten Landtag gedrängt. Mit den Parlamentsmandaten verlor sie auch die entsprechenden Gelder des Staates. Immerhin, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts empfing die Partei auf ihrer Homepage mit einem lauten Schrei: «Sieg», gefolgt von sechs Ausrufezeichen.

Bei den Bundesländern und den Parteien vor allem links der Mitte waren Bedauern und Enttäuschung über das Urteil gross. Empörung gab es unter Angehörigen von Opfern des Holocaust. Irritationen dürfte der Spruch aus Karlsruhe auch bei einem Teil der Bevölkerung auslösen. In einer Umfrage hatten 58 Prozent der Deutschen angegeben, sie wünschten sich ein Verbot der NPD, lediglich 23 Prozent hatten sich dagegen ausgesprochen.

Die meisten Politiker, ob von links oder rechts, betonten, dass der politische Kampf gegen den Rassismus nun umso intensiver geführt werden müsse – allerdings von der Politik und der Zivilgesellschaft, nicht vom Bundesverfassungsgericht. (Tages-Anzeiger)