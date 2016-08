«Zäune können Flüchtlinge nicht stoppen»

Die Krise war bereits allgegenwärtig, als der Franzose Fabrice Leggeri (48) anfangs 2015 Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurde. Doch dann kamen eine Million Migranten und machten deutlich, dass die EU ihre Aussengrenzen nicht sichern kann. Im Gespräch analysiert Leggeri die Schwächen der Aussengrenzen und erklärt, wie die EU mit Mitgliedern umgehen könnte, die ihrer Pflicht nach Grenzschutz nicht nachkommen.

Was passiert, wenn das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei scheitert?

Die Zahl der irregulären Migranten aus der Türkei würde wahrscheinlich steigen. Ausserdem könnten wir die Personen anschliessend nicht mehr von den griechischen Inseln zurück in die Türkei bringen, so wie es die Vereinbarung derzeit vorsieht.

Die Risse zwischen Europa und der Türkei sind deutlich grösser geworden. Spielt Erdogan bereits den Schleusenwärter und schickt Flüchtlinge in die EU?

Dafür gibt es bislang keine Hinweise. Im gesamten Monat Juli haben wir etwa 1800 Migranten gezählt, die in Griechenland angekommen sind. Zum Vergleich: Im Februar und auch noch im März kamen täglich so viele Menschen.

Registrieren Sie, dass seit dem Putschversuch in der Türkei vermehrt auch Türken ihr Land verlassen?

Ein paar Fälle gibt es, das stimmt. Seit Juli haben wir aber keinen nennenswerten Effekt gespürt.

In der Vergangenheit haben Sie Ankara dafür kritisiert, dass das Land nicht genug unternimmt, um das Ablegen der Flüchtlingsboote zu verhindern. Hat sich die Situation verbessert?

Anfang des Jahres habe ich gefordert, dass die Türkei nicht länger als «Autobahn» nach Europa agieren darf. Seit dem Start des Abkommens arbeitet die Türkei aber mit Griechenland und Frontex sehr gut zusammen. Zusammen gelingt es uns immer besser, die Migrantenströme bereits in der Türkei zu kontrollieren.

Gehen die türkischen Behörden nun auch entschieden gegen Passfälscher vor?

Es gibt auch gefälschte Reisedokumente, die in der EU hergestellt werden...

In Griechenland oder Bulgarien beispielsweise... Ich würde beim Thema Passfälschungen ungern nur auf die Türkei zeigen. Die Türkei hat erwiesen, dass sie die kriminellen Netzwerke effektiv bekämpfen kann. Gut ist, dass wir immer besser zusammen gegen die Schleusernetzwerke vorgehen.

Im Jahr 2015 kamen mehr als eine Million Migranten nach Europa – so viele wie noch nie zuvor. Wird sich das noch einmal wiederholen? Ich denke, dass die EU dazugelernt hat. Was im vergangenen Jahr passierte, haben viele zu lange für unvorstellbar gehalten. Wir müssen wissen, wer nach Europa einreist. Dafür gibt es viele Gründe. Es geht darum, wer einen Anspruch auf Asyl hat. Oder schlichtweg darum, ob Kriminelle oder sogar mutmassliche Terroristen einreisen. Klar ist: Der Migrationsdruck jedenfalls bleibt immens. In Syrien herrscht weiter Krieg, die Terrormiliz Islamischer Staat setzt sich nun auch in Nordafrika fest, und noch immer hat die Armut weite Teile der Welt fest im Griff.

Die Bundesregierung zögerte im vergangenen Jahr bis Herbst, ehe sie die Flüchtlingsprognose deutlich anhob. Wann war für Sie klar, dass aus Syrien ungewöhnlich viele Migranten nach Europa kommen werden?

Im April haben wir festgestellt, dass es zu einer Verlagerung der Flüchtlingsströme von Libyen und Italien hin zum Mittelmeerraum zwischen der Türkei und Griechenland kommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten viele Syrer noch den Weg über Nordafrika eingeschlagen. Ab Frühjahr 2015 konnten Syrer aber nicht mehr ohne Visum in Nachbarländer Libyens reisen. Ausserdem geriet die Sicherheitslage dort vollends ausser Kontrolle. Wir wussten: Jetzt kommt was. Und ausgerechnet in jenen Wochen schlitterte Griechenland in seine nächste Finanzkrise.

Die Migranten brauchten meist nur ein paar Tage von den griechischen Inseln zum Balkan.

Alle Länder entlang der Balkanroute standen vor der Frage, wie sie mit den vielen Menschen umgehen sollen. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien war ein Nadelöhr auf der Route. Mitte Juni entschied man dort, Migranten für bis zu 72 Stunden ins Land zu lassen. Eigentlich sollten sie sich in Asylzentren melden – die meisten aber nutzten die Chance und fuhren weiter Richtung Mitteleuropa. So kamen immer mehr.

Ungarn kündigte lauthals an, einen Zaun zu bauen. Sorgte das für eine zusätzliche Torschlusspanik?

Die Migranten haben bemerkt, dass die Grenzen der EU praktisch offen waren. Und weil sie ahnten, dass das kein Dauerzustand sein wird, haben sie die Chance ausgenutzt.

Anfang September entschieden die Bundeskanzlerin und ihr österreichischer Amtskollege, Migranten aus Ungarn direkt nach Deutschland zu holen. Damit war das Durchreichen von Griechenland bis Deutschland perfekt.

So war es. Die EU und die Westbalkanstaaten kooperierten damals einfach nicht. Es dauerte Monate, bis die Zuwanderungszahl deutlich zurückging. Im Herbst hatten wir es vor allem mit einer humanitären Krise zu tun. Europa musste plötzlich Hunderttausende versorgen und unterbringen.

Frontex hat in einem Bericht festgestellt, dass erst mit der Grenzschliessung in Mazedonien die Zahl der Migranten über die Ägäis deutlich zurückgegangen ist.

Das war der entscheidende Einschnitt. Daneben gab es noch weitere Faktoren, die sich ausgewirkt haben. Im Dezember haben wir bereits erstmals im grösseren Ausmass Frontex-Grenzbeamte zur Unterstützung nach Griechenland geschickt. Als die Zahl der Flüchtlinge im März dann schon stark zurückgegangen war, sorgte das Abkommen mit der Türkei für eine hoffentlich nachhaltige Beherrschbarkeit der Situation.

Können Zäune Flüchtlinge stoppen?

Nein, das können sie nicht.

Bulgarien klagt bereits, dass viele Migranten dorthin ausweichen.

Wir haben unsere Hilfe in Bulgarien bereits aufgestockt. Zudem werden wir die Mitgliedstaaten auffordern, weitere Beamte für den Einsatz bereitzustellen. Zurzeit haben wir etwa 112 Beamte in Bulgarien eingesetzt, wir brauchen aber noch mindestens 100 mehr.

Die Bereitschaft wird wahrscheinlich gering sein. Die EU-Länder haben selbst in grösster Krisenzeit nach Griechenland weniger Beamte geschickt als von Ihnen angefordert.

Das stimmt, obwohl die Unterstützung für den Rapid-Border-Intervention-Einsatz nach EU-Verordnung eigentlich verbindlich war. Wir dürfen dabei aber auch nicht vergessen: Die Mitgliedstaaten sind mittlerweile erschöpft. Mehrere Länder haben an den Schengen-Binnengrenzen Kontrollen eingeführt. Die Kapazitäten sind vielerorts aufgebraucht.

Wie sieht die Situation in Bulgarien denn aus?

Es kommen mehr Migranten aus Griechenland oder der Türkei nach Bulgarien. Es ist aber nicht so, dass dort nun ähnliche Zahlen wie auf dem Westbalkan im vergangenen Jahr registriert werden. Im Juli 2016 haben wir etwa 2160 illegale Grenzüberschritte in der westlichen Balkanregion registriert. Insgesamt erleben wir wieder eine Auffächerung der Ströme. Die Migranten und die Schmuggler finden neue Wege.

Sie halten an Ihrer Forderung fest, dass Europa ausreichend legale Wege für Migranten nach Europa bereitstellen sollte?

Natürlich. Grenzschutz und legale Wege nach Europa schliessen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Wenn es legale Wege gibt, sinkt der Druck auf die Aussengrenze. Nicht umsonst hat sich die EU-Kommission bereits im Frühjahr 2015 beides als Ziel gesetzt.

Und wie viele Personen sollte die EU pro Jahr aufnehmen?

(er lacht) Das wiederum ist keine Frage, die ich zu entscheiden habe. Das müssen die Mitgliedstaaten zusammen mit der Kommission beraten.

In diesem Jahr wird der höchst gefährliche Weg über das Mittelmeer von Libyen aus wohl wieder am meisten genutzt werden. Warum bekommt Europa diese Route nicht in den Griff?

Die Zahl der Migranten, die aus Libyen und zum Teil auch aus Ägypten nach Italien kommen, ist recht stabil. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg sie 2016 bislang um drei Prozent. Im Juli waren es etwa 25'300 Personen. Hier liegt jetzt wieder der Schwerpunkt unserer Arbeit. In Griechenland haben wir dagegen die Zahl der Grenzbeamten reduziert. Sollte das Abkommen mit der Türkei jedoch scheitern, haben wir wieder mit zwei Fronten zu kämpfen.

Kritiker werfen Ihnen vor, im Mittelmeer eine Art Fährgeschäft nach Europa zu betreiben. Sie nehmen die Flüchtlinge auf hoher See auf und bringen sie sicher nach Italien.

Es ist aktuell nicht möglich, dafür zu sorgen, dass die Schlepper bereits an den Küsten effektiv bekämpft werden. Dafür ist es in Libyen viel zu gefährlich. Wir arbeiten jetzt im Rahmen der EU daran, die libysche Küstenwache ab Herbst ausbilden zu können.

Die Flüchtlingskrise hat dazu geführt, dass Frontex gestärkt werden soll. Was ist für Sie dabei vor allem wichtig?

Dass Frontex nun eine feste operative Einheit bekommt: Die Länder sollen 1500 Beamte bereitstellen, die innerhalb weniger Tage eingesetzt werden können.

Geplant war, dass Frontex künftig auch gegen den Willen eines Mitgliedslandes eingesetzt werden kann. Bleibt es dabei?

Es wird die Möglichkeit geben, dass ich vorschlagen kann, was ich für notwendig halte.

Sie können künftig also Grenzbeamte und Schiffe zum Beispiel nach Griechenland schicken, auch wenn Athen das eigentlich ablehnt?

Zunächst würden wir Gespräche mit den nationalen Behörden führen. Wenn es dann keine Lösung gibt, kann Frontex das Thema auf die Tagesordnung des Verwaltungsrates setzen. Dieser kann mein Angebot dann bestätigen. Oder: Der EU-Rat könnte politisch entscheiden. Ich finde, dass das ein guter Ausgleich ist...

Zwischen Zuckerbrot und Peitsche...

Wir haben es nun einmal mit souveränen Mitgliedstaaten zu tun. (Die Welt)