Worum es beim Burkini-Streit in Frankreich geht

Mehrere französische Bürgermeister haben sich die internationale Aufmerksamkeit gesichert, weil sie in ihren Kommunen das Baden mit Burkinis verboten haben. Heute soll das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs entscheiden, ob solche Verbote zulässig sind. Das Urteil wird zwar nur für die an der Riviera gelegene Stadt Villeneuve-Loubet gelten, aber als Präzedenzfall für mögliche weitere Rechtssprechungen gesehen.

Was sind Burkinis?



Das Corpus Delicti entstammt keiner religiösen Vorschrift, sondern ist ein Produkt des Einzelhandels. Erfunden wurde es vor mehr als zehn Jahren von einer Australierin, die es muslimischen Frauen ermöglichen wollte, ihre Körper zu verhüllen und trotzdem als Strandwächterinnen zu arbeiten. Ihre Kreation erinnert an einen Regenschutz mit Kapuze und bedeckt Kopf, Körper und Gliedmassen.

Die Bezeichnung Burkini ist eine Kombination aus Burka und Bikini. Die weiten Burkas verhüllen den Körper vollkommen bis auf einen vergitterten Schlitz für die Augen. Die zweiteiligen Bikinis galten nach ihrer Entwicklung Mitte des 20. Jahrhunderts im Westen als so gewagt, dass sie zunächst an vielen Stränden verboten waren. In Frankreich sind Burkinis nur selten zu sehen. Jedenfalls ist dort die Zahl der Frauen wesentlich grösser, die sich oben ohne in der Sonne aalen.

Wieso sollen Burkinis verboten werden?



Frankreich hat die Trennung von Staat und Religion so weit vorangetrieben wie kaum ein anders Land. Dieses Prinzip des Säkularismus ist im ersten Artikel der Verfassung festgeschrieben und richtete sich ursprünglich vor allem gegen den Einfluss der Kirche im öffentlichen Leben. Derzeit wird es besonders dann ins Feld geführt, wenn es darum geht, Zeichen muslimischer Religiosität im Alltag zurückzudrängen.

Gleichzeitig treibt viele Franzosen die Angst vor islamistischen Anschlägen um, nicht zuletzt seit Mitte Juli ein Lastwagenfahrer in Nizza 86 Menschen absichtlich totfuhr und ein katholischer Priester während des Gottesdienstes ermordet wurde.

Die Bürgermeister begründen ihre Verbote damit, dass Frauen im Burkini andere Badegäste verärgern oder ängstigen und so die öffentliche Ordnung untergraben könnten. Verteidiger der Burkinis halten dagegen, ein Badeanzug sei keine Aufforderung zum Blutvergiessen.

Ein weiteres Argument gegen das Kleidungsstück ist die Hygiene. Unter Hinweis auf Gesundheitsgefahren haben die Behörden in Frankreich Männern bereits weite, bis in die Kniekehlen reichende Badehosen verboten. Premierminister Manuel Valls beruft sich bei seiner Ablehnung der Burkinis auf die Frauenrechte, für die sich Frankreich weltweit einsetze.

Was wird am Burkini-Verbot kritisiert?



Französische Muslime beklagen, das Verbot stelle sie bloss. Polizisten kritisieren, die Vorschriften seien zu vage und liessen sich nur schwer umsetzen. Als Beamte in dieser Woche am Strand von Nizza eine Frau zwangen, ihren Burkini abzulegen, sorgte dies vor allem im Internet für Empörung.

Dem weltweiten Absatz von Burkinis hat die Debatte in Frankreich nicht geschadet. Vielmehr sei die Nachfrage gestiegen, vermeldet der Einzelhandel.

Wie steht die Politik zur Auseinandersetzung?



In den Augen von Regierungschef Valls und seiner Frauenrechtsministerin Laurence Rossignol ist der Burkini ein Symbol für die Unterdrückung von Frauen. Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem und Gesundheitsministerin Marisol Touraine sind dagegen der Meinung, dass die Behörden Frauen keine Kleidervorschriften machen sollten. Andere Gegner halten das Burkini-Verbot für einen Vorboten des Präsidentschaftswahlkampfs, in dem die politische Rechte auf ein anti-muslimisches Programm setzen werde.

Die meisten Bürgermeister, die Burkinis von ihren Stränden verbannen wollen, gehören zur Partei des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy, der im kommenden Jahr ins höchste Staatsamt zurückkehren möchte. «Wir wollen Frauen nicht hinter Stoff einkerkern», sagt Sarkozy und stellt eine Verbindung zwischen Burkinis und radikalem Islam her.

Mit dieser Sprache versucht Sarkozy möglicherweise, dem rechtsgerichteten Front National Wähler abspenstig zu machen. Dessen Spitzenkandidatin Marine Le Pen zeichnet seit langem am Bild eines islamisierten Frankreichs, das es zu retten gelte.

Welche Reaktionen kommen aus dem Ausland?



Vielen westlichen Staaten ist der ausgeprägte Säkularismus in Frankreich fremd. In London und Berlin kam es zu Protesten gegen die Burkini-Verbote im Nachbarland. Die wichtigsten Einzelhandelsketten Grossbritanniens haben Burkinis im Angebot. Anderswo in Europa gibt es sie seltener, verboten sind sie dort allerdings nicht. Oder vielleicht noch nicht: In Belgien fordert die rechtsgerichtete Neu-Flämische Allianz NVA, Burkinis als Zeichen der Unterdrückung von Frauen an den Stränden zu verbieten

Welche Bademode ist in muslimischen Ländern üblich?



In mehrheitlich muslimischen Staaten springen Frauen in allen möglichen Kleidungen ins Wasser, vom Bikini bis zum Burkini. Was sie zum Baden anziehen, hängt von ihrem Geschmack und ihrer Glaubensüberzeugung ab.

Eine Burkini-Debatte gab auch schon in Marokko, für das der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle ist. In Ägypten gibt es elitäre Klubs, in die Frauen mit Schleier gar nicht erst hineinkommen. Burkinis sind auf dem Gelände verboten. Konservative Geistliche und ihre Anhänger kritisieren, auf diese Weise würden der Bevölkerung westliche Freiheiten und Modevorstellungen aufgezwungen. Solche Klubs seien nur eine Fortsetzung des Kolonialismus. (Tages-Anzeiger)