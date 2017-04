Ultimatum für Putin

«Sehr offen, freimütig und aufrichtig» solle die russisch-amerikanische Diskussion sein, sagte US-Aussenminister Rex Tillerson beim Treffen mit Sergei Lawrow in Moskau, der Besuch solle Klarheit schaffen über das künftige Verhältnis zwischen den USA und Russland. Lawrow antwortete entsprechend freimütig. Er halte nichts von der Wahl, vor die Tillerson Russland gestellt habe: sich entweder mit den USA und dem Westen zusammenzutun oder sich mit zweifelhaften Alliierten zu umgeben wie dem syrischen Präsidenten Assad oder dem Iran.

Und: Russland habe seine Meinung zum amerikanischen Raketenschlag in Syrien bereits kundgetan, sagte Lawrow seinem Gast. Entscheidend sei nun, dass das Risiko einer solchen Aktion kein zweites Mal eingegangen werde. Es ist der erste Besuch eines Mitglieds der Regierung von Donald Trump in Moskau. Entgegen ersten Ankündigungen wurde inzwischen ein Treffen Tillersons mit Präsident Wladimir Putin bekannt gegeben.

Deal mit Trump nicht ausgeschlossen



Während das russische Staatsfernsehen Tillerson zunächst weitgehend ignorierte und ausführlich über den Tag der Raumfahrt berichtete, kommentierten kritische Medien, Tillerson habe Putin faktisch ein Ultimatum gestellt: Der Kreml müsse sich entscheiden zwischen den USA und Assad. Doch Trump sei ein Businessman, mit ihm könne man feilschen, war der Tenor in den russischen Medien. Ein Deal mit den Amerikanern sei nicht ausgeschossen, schreibt etwa der Kommentator der Internetzeitung Gaseta.ru. Eine mögliche Einigung könnte vorsehen, dass Russland Assad fallen lässt, und die USA im Gegenzug eine neue Führung in Damaskus garantieren, die Moskau die russischen Militärbasen in dem Land belässt.

Ein anderer Deal, den russische Medien für möglich halten: Russland gibt in Syrien nach und bekommt dafür freie Hand in der Ukraine, in dem «Konflikt, der für Moskau viel wichtiger ist», schreibt Gaseta.ru. Dies sei jedoch schwierig, weil Amerika das nicht im Alleingang, sondern nur in Zusammenarbeit mit den Europäern entscheiden könne. Tillerson selber scheint diesen Gedanken zumindest nicht kategorisch auszuschliessen: Beim Aussenministertreffen in Rom hat der Amerikaner seine Amtskollegen diese Woche offenbar mit der Frage provoziert, was denn die Ukraine die amerikanischen Steuerzahler angehe. Dies zumindest berichtete der französische Aussenminister Jean-Marc Ayrault den Medien. Auffällig ist auf jeden Fall, dass sich Tillersons neue, schärfere Rhetorik gegen Russland in der Regel auf Syrien bezieht und viel seltener auf die Ukraine.

Von Champagnerlaune zum Katzenjammer



Putin beklagt sich derweil offen über eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und den USA seit dem Amtsantritt Trumps. Er vergleicht den US-Raketenschlag in Syrien mit dem Eingreifen der USA im Irak und warnt, dass dieser Krieg den Terrorismus erst habe gross werden lassen. Dem neuen US-Präsidenten sei sein Image schon immer wichtig gewesen, schreibt der Kommentator bei Gazeta.ru, und dank dem Raketenschlag in Syrien sinke sein Rating nun nicht mehr weiter.

Vielleicht habe Trump jetzt sogar die Chance, einen Teil der amerikanischen Politelite für sich zu gewinnen – und «eine Konfrontation mit Russland würde diese Chancen nur erhöhen». Die Stimmung gegenüber den USA habe sich von Champagnerlaune nach Trumps Wahl in Katzenjammer verwandelt, fasst die Internetzeitung zusammen, und es sei inzwischen sogar eine gewisse Nostalgie zu spüren für den «friedlichen Bösewicht Obama».

Video – US-Aussenminister Tillerson trifft sich mit seinem russichen Kollegen Lawrow in Moskau.

(Tages-Anzeiger)