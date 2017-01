Lang sind die Briten, was Europa betrifft, nach Theresa Mays Worten «halb drinnen und halb draussen» gestanden. Damit, mit halbherzigen Lösungen, ist es der britischen Regierungschefin zufolge nun nicht mehr getan. May will ihr Land binnen zweier Jahre ganz «nach draussen» manövrieren. Ihrer Ansicht nach lässt der Brexit-Volksentscheid vom vorigen Sommer keinen weiteren Verbleib Grossbritanniens im EU-Binnenmarkt zu.

Klarer hätte May kaum sein können bei ihrer heutigen Brexit-Grundsatzrede in London. Auch die europäische Zollunion betrachtet sie letztlich als Hindernis. An die Aussentarife der Zollunion sollen die Briten nach ihrem Abschied nicht länger gebunden sein. Nur an spezielle Vereinbarungen für einzelne Wirtschaftszweige, denkt die Regierungschefin – solange das ihr Land nicht hindern würde, freie Handelsverträge mit Nicht-EU-Staaten baldmöglichst einzugehen.

Abkehr von der EU zu einer globalen Rolle

Überraschend klar auch hat May ihre Prioritäten aufgelistet. Um ein Ende des freien Zuzugs vom Kontinent kommt man ihrer Meinung nach nicht mehr herum. Europäische Richter sollen keinen Einfluss mehr haben aufs Königreich. An EU-Mitgliedsbeiträgen will sich Grossbritannien nicht mehr beteiligen. Die Lösung von der EU ist komplett.

Eine neue «globale» Rolle schwebt May vor, die den Glanz vergangener Zeiten wiederaufleben lassen soll. Ob das realistisch ist, ist keine Frage, die sie in diesem Zusammenhang diskutieren will. In welche neuen Abhängigkeiten ein solcher Schritt führen könnte, kümmert in diesem «grossen Augenblick nationalen Wandels» in Downing Street ebenfalls niemanden. Die Brexiteers jedenfalls jubeln. Die Hardliner haben sich durchgesetzt.

Der EU-Austritt, der auch anders möglich gewesen wäre, nimmt nun die Gestalt eines äusserst harten Brexit an. Begünstigt hat diese Wendung, dass die Wirtschaftslage seit dem Referendum relativ stabil geblieben ist. Da kann der Industriellenverband noch so nachdrücklich vor einer gefährlichen «Bruchlandung» warnen und der Gouverneur der Bank von England düstere Wolken am Horizont aufziehen sehen.

«Rückendeckung» aus den USA dank Trump

Kompliziert hat zweifellos auch Donald Trump die Lage mit seiner Verheissung eines schnellen britisch-amerikanischen Handelsvertrags diese Woche und seiner Verachtung für die EU. Der Rechten im Königreich könnte nichts willkommener sein als solche «Rückendeckung» aus New York (und bald auch aus Washington). Dabei hütet sich May, solche Töne anzuschlagen. Schliesslich will sie «gut Freund» mit den Europäern bleiben – und eine verlässliche Verbündete im Sicherheitsbereich.

Andererseits hat sie es sich nicht versagen können, der EU vorzuwerfen, ein oft schwieriger Partner und nicht nachgiebig genug gewesen zu sein in der Vergangenheit. Am Ende ihrer Rede warnte May die Rest-EU davor, sich bei den kommenden Verhandlungen ins eigene Fleisch zu schneiden. Ihr Land, das beste auf Erden, sei «auf alle Eventualitäten vorbereitet». Notfalls könne sie auch leben ohne eine Vereinbarung mit Europa. Das klingt nicht sehr verhandlungsbereit.

Katastrophe für die Schotten und die Iren

Welche Konsequenzen Mays radikaler Kurs im Einzelnen haben wird für die nun zusehends abdriftende Insel, ist noch gar nicht recht zu ermessen. Allein schon der Zusammenhalt des Königreichs wird durch den «harten Brexit» ernsthaft getestet werden. Schottland kann kaum hinnehmen, dass es einfach so «aus Europa» herausgebrochen werden soll. Irland und Nordirland sind über der Aussicht auf neue Grenzposten und Zollhäuschen und in Angst um den nordirischen Frieden eh schon in Panik geraten. Für sie kommt ein «harter Brexit» einer Katastrophe gleich. (Tages-Anzeiger)