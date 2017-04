Reparatur eines Panzers löst Explosion aus

Wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat am Dienstag eine heftige Explosion im Polizeihauptquartier der Kurdenmetropole Diyarbakir für Unruhe gesorgt. Es habe sich jedoch um ein Unglück während Reparaturarbeiten an gepanzerten Fahrzeugen der Polizei gehandelt, teilte Innenminister Süleyman Soylu mit. Ein Arbeiter sei bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Die Explosion hat sich in de Werkstatt für Polizeifahrzeuge im Polizeihauptquartier der Stadt ereignet. Ein Teil des Gebäudes ist dabei eingestürzt. Soylu versicherte, es habe «keine Intervention von Aussen» gegeben. Einen Anschlag, etwa von militanten Kurden, schloss er aus. Das Gouverneursamt teilte mit, die genauen Umstände würden noch untersucht.

Eine Person sei noch unter den Trümmern begraben, sagte Soylu. Nach Angaben des Gouverneurs von Diyarbakir erlag ein weiterer Arbeiter im Spital seinen Verletzungen.

In der ganzen Stadt zu hören

Die Detonation war so stark, dass sie in der ganzen Stadt zu hören war, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Grauer Rauch stieg über der Stadt auf, und Krankenwagen rasten zum Ort der Explosion. Soylu versicherte, es habe «keine Intervention von Aussen» gegeben. Vielmehr habe es sich um einen Unfall gehandelt.

Die türkischen Wählerinnen und Wähler sind am kommenden Sonntag aufgerufen, über die Einführung eines Präsidialsystems abzustimmen.

Starker Widerstand gegen Erdogan

Mit der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebten Verfassungänderung würde die Macht des türkischen Staatschefs deutlich ausgeweitet. Kritiker werfen dem Staatschef vor, seine autoritäre Alleinherrschaft durch die Reform zementieren zu wollen.

Die Türkei wird immer wieder von schweren Terroranschlägen erschüttert, die in den vergangenen Wochen jedoch merklich abgenommen haben. In den kurdischen Regionen der Türkei ist der Widerstand gegen Erdogan besonders stark. Dort kämpft auch die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gewaltsam gegen den türkischen Staat. Sie verübt seit Jahren immer wieder blutige Anschläge gegen Polizisten und Soldaten in der Türkei. (rub/AFP)