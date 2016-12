Provokationen gegen Merkel sorgfältig geplant

Es klang spontan, tatsächlich folgte es einem durchdachten Drehbuch: Exakt eine Stunde nach dem Anschlag bei der Berliner Gedächtniskirche twitterte Marcus Pretzell: «Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote!» Der Tweet des scharfzüngigen Freunds von Frauke Petry, Chefin der Alternative für Deutschland (AfD), verbreitete sich mit grosser Geschwindigkeit. Nicht nur begeisterte Anhänger der AfD leiteten ihn sogleich an ihre Freunde weiter, sondern auch all jene, die sich darüber empörten. Die politischen Gegner schienen dabei häufig noch obsessiver als die Fans.

«Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote!»: Marcus Pretzells Tweet kam schnell und löste viel aus.

Das Resultat war eine Empörungs­spirale, die Pretzells Provokation maximale Aufmerksamkeit verschaffte. Folgerichtig figurierte seine Behauptung am nächsten Tag auch in den meisten etablierten Medien, auch auf DerBund.ch/Newsnet. Pretzell war an diesem Tag nicht der einzige Brandstifter. Der Chef der Jugendorganisation der AfD, der nebenbei als Petrys Pressesprecher amtiert, bezeichnete Angela Merkel als «Terrorkanzlerin». Ein baden-württembergischer Landtags­abgeordneter verbreitete ein manipuliertes Bild der zur Raute geformten Hände Merkels, an denen Blut klebte, und forderte sie zum Rücktritt auf.

Die Affronts auf den sozialen Netzwerken kontrastierten auffällig mit den offiziellen Pressemitteilungen der Partei, die zwar kritisch, aber im Ton verhältnismässig moderat abgefasst waren. Zu Besonnenheit wurde da aufgerufen, und die Reverenz an die Opfer und ihre Angehörigen fehlte nicht. Diese Rhetorik richtete sich an die bürgerlichen Sympathisanten der Partei, denen Merkels Christdemokraten zu wenig konservativ sind, die allzu schrille Töne aber verabscheuen.

Wird von ihren politischen Gegnern nun noch heftiger angefeindet: Kanzlerin Merkel am Ort des Terroranschlags von Berlin.

Um höchstes Aufsehen zu erregen und neue Wählerschichten anzusprechen, sind indes Provokationen die bevorzugte Strategie der Partei. So schrieb Petry schon im März in einer Nachricht an alle Mitglieder: «Um sich medial Gehör zu verschaffen, sind pointierte, teilweise provokante Aussagen unerlässlich. Sie erst räumen uns die notwendige Aufmerksamkeit und das mediale Zeitfenster ein, um uns in Folge sachkundig und ausführlicher darzustellen. Oder um es mit Konrad Adenauer zu sagen: ‹Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen.›» Ähnlich steht es in einem Stra­tegiepapier, das der Parteivorstand vor kurzem abgesegnet hat. «Sorgfältig geplante Provokationen» sollen auch dazu dienen, andere Parteien zu nervösen und unfairen Reaktionen zu verleiten.

Im September hatte der «Spiegel» bereits berichtet, dass die AfD für den Fall von islamistischen Attentaten vor der Bundestagswahl 2017 grossformatige Plakate mit dem Satz vorbereite: «Danke, Frau Merkel!» Ziel sei es, die Kanzlerin «möglichst schnell zum Rücktritt zu bewegen». Ob es diese Plakate bereits gibt und ob sie nun in Berlin bald in den Fussgängerzonen hängen, ist derzeit nicht bekannt.

Vorbild Donald Trump

Die Kommunikationsprofis der AfD haben den Erfolg von Donald Trump im amerikanischen Wahlkampf intensiv studiert und versuchen, dessen Erfolgsrezepte zu kopieren. Mit kalkulierten Tabubrüchen erreicht man nicht nur grosse Aufmerksamkeit, sondern erhält auch die Möglichkeit, die Empörung der politischen Gegner für eigene Zwecke zu bewirtschaften. Je mehr die Partei stigmatisiert werde, so steht es im eben verabschiedeten Strategiepapier, «desto positiver ist das für das Profil der Partei». Wer wie die AfD die Gegner als «Altparteien» schmäht, kann von deren Distanzierung nur profitieren.

Video – Berlin-Korrespondent Dominique Eigenmann zum Terror in Berlin:

Die Provokation erlaubt zudem, den Gegner auf ein Terrain zu locken, auf dem man sich rhetorische Vorteile verspricht. Framing nennt man in der politischen Kommunikation die Fähigkeit, ein Problem in einer Weise sprachlich zu fassen, die den eigenen Zielen am besten dient. Provokationen sind auch deswegen raffiniert, weil sie den Gegner häufig zwingen, in den Deutungsrahmen des Provokateurs einzutreten. Der amerikanische Neurolinguist und Trump-Gegner George Lakoff hat kürzlich in seinem Blog darauf aufmerksam gemacht: Wer eine Behauptung wiederhole, um sie zu negieren, so Lakoff, bestätige damit primär die Behauptung.

Auf die AfD gedreht: Wer Pretzell ­antworte: «Nein, es sind nicht Merkels Tote», werde im Wesentlichen den öffentlichen Eindruck verfestigen, dass es eben doch um «Merkels Tote» gehe – das heisst, um ihre persönliche Verantwortung. Ein typisches Beispiel war in dieser Hinsicht Pretzells Tweet vom Mittwoch, in dem er auf die Ankündigung der Polizei München, seine Provokation auf Twitter strafrechtlich zu prüfen, mit einer kühlen Wiederholung reagierte: «Wegen Majestätsbeleidigung? Weil es Merkels Tote sind?»

Neurolinguist Lakoff empfiehlt den politischen Widersachern deshalb, die Provokationen auf keinen Fall weiterzuverbreiten oder zu wiederholen. Wolle man der Aussage widersprechen, solle man es in eigenen Worten tun, um das Kampffeld in die eigene Hälfte zu verschieben. Der Internetexperte Simon Hurtz von der «Süddeutschen Zeitung» rät zu «souveränem Ignorieren» und «ausgeruhter Erwiderung» statt zu kurzfristiger Empörung: «Im deutschen Presserecht gibt es keinen Absatz, der vorschreibt, über jedes Stöckchen zu springen, das die AfD hinhält.» (Tages-Anzeiger)