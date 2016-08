Mehr Sand als Zement

Ein handgeschriebener Brief bewegt die Italiener, gezeichnet mit «Andrea» und einem kleinen Herz. Es ist der Brief eines Feuerwehrmannes, der in Pescara del Tronto, einem der vier vom Erdbeben verheerten Dörfer in Mittelitalien, mit seinen Kollegen nach zwei Mädchen gegraben hatte, die unter den Trümmern eines Ferienhauses lagen. Die kleine Giorgia, vier Jahre alt, konnte gerettet werden. Ihre fünf Jahre ältere Schwester Giulia aber war schon tot, als man sie aus dem Loch zog.

«Ciao piccola», schreibt der Feuerwehrmann, «es tut mir leid, dass wir zu spät kamen, du hattest schon aufgehört zu atmen.» Den Brief legte er auf den weissen Sarg von Giulia, der neben 34 weiteren Särgen stand, aufgereiht für das Staatsbegräbnis am Samstag in Ascoli Piceno, in den Marken. Alle hohen Würdenträger der Republik nahmen daran teil. Staatspräsident Sergio Mattarella, ein beliebter und diskreter Mann, versicherte den Angehörigen: «Wir werden euch nie allein lassen.»

Es war die erste Trauerfeier einer langen Reihe. In Pescara del Tronto, Arquata, Accumoli und Amatrice sind nach neuer Erkenntnis 291 Menschen umgekommen. 388 Bewohner und Feriengäste wurden verletzt. Noch immer wird nach Verschütteten gesucht, obwohl die Aussicht, dass Menschen lebend aus den Schutt- und Steinhaufen geborgen werden können, sehr klein geworden ist. Den traurigsten Tribut bezahlt Amatrice, wo nur noch jedes zweite Haus steht. Mindestens 230 Menschen verloren da ihr Leben. Der Ort ist nach Einschätzung des Bürgermeisters nicht mehr zu retten. «Amatrice muss komplett dem Erdboden gleichgemacht werden», sagte Sergio Pirozzi.

«Anormale Einstürze»

Mittlerweile ermitteln zwei Staatsanwaltschaften in der Frage, ob die dramatischen Folgen des Unglücks nicht auch – und vielleicht sogar in beträchtlichem Mass – menschlichem Fehlverhalten geschuldet sind. Die Untersuchungsrichter sprechen von «Crolli anomali», von «anormalen Einstürzen». Viele Häuser, die in den vergangenen Jahrzehnten gebaut oder erweitert wurden, sind nur noch Schutthaufen, obschon es spätestens seit 2001 harte Auflagen gibt für das Bauen in Hochrisikozonen wie dieser. Schwere Betondächer, illegal angebaute Zimmer und Veranden, aufgestockte Terrassen – offenbar kümmerte sich niemand um die Sicherheit. Und die Behörden schauten weg. Die Staatsanwälte aus Ascoli und aus Rieti sammeln nun Baubewilligungen und Prüfungsdokumente, um anhand der Papiere die Kette der Verfehlungen nachverfolgen zu können.

Besonders viel zu reden geben zwei öffentliche Bauten, die trotz unlängst durchgeführten Renovations- und Befestigungsarbeiten einfach in sich zusammengefallen sind. Die zerstörte Schule von Amatrice, die Romolo Capranica, war mit 700'000 Euro aus einem Fonds für Erdbebengebiete saniert und vor vier Jahren mit Pomp eingeweiht worden. Es hiess damals, für die Sicherheit der Kinder sei nichts zu teuer. Nun wurde bekannt, dass die Baufirma ihren Auftrag nach einer fragwürdigen Ausschreibung erhalten haben soll und bereits früher juristische Probleme gehabt hatte. Die Ermittler vermuten, dass billig gebaut wurde: «Mit mehr Sand als Zement», wie es einer von ihnen ausdrückte. Und vielleicht wurde auch geschmiert. In Accumoli wiederum stürzte der alte Glockenturm ein, obschon er erst vor kurzem erdbebensicher gemacht worden war. Dachte man jedenfalls. Er begrub eine Familie unter sich.

Der oberste Anti-Mafia-Staatsanwalt warnte vor einer Beteiligung Krimineller am Wiederaufbau. Nach einem Erdbeben sei der Wiederaufbau ein Leckerbissen für Kriminelle und ihre verbündeten Geschäftspartner, sagte Franco Roberti in einem Interview der Zeitung «La Repubblica». Jedoch stünden einer möglichen Mafia-Verstrickung mittlerweile Behörden und Ermittler viel stärker entgegen als in der Vergangenheit.

Die Stimme der Hilfe

Wenn die Erde bebt und die Herzen zittern, dann erwarten die Italiener von Immacolata Postiglione, dass sie ganz ruhig bleibt. Und mit fester, starker Stimme redet. Das ist ihr Job. Sie soll rund um die Uhr informieren und koordinieren, Helikopter und Bagger organisieren, dazu Spürhunde und Suchtrupps, Zelte und Feldküchen, Essen und Medikamente für Obdachlose. Sie sagt, sie trinke keinen Kaffee. Doch wenn sie vor die Fernsehkameras tritt, merkt man der 45-jährigen Geologin die Müdigkeit nicht an. Am Fernsehen sieht man sie alle paar Stunden. Sie kommuniziert dann jeweils auch die Zahl der Todesopfer. Es sind traurige Updates.

Seit die mittelitalienischen Dörfer am vergangenen Mittwoch um 3.36 Uhr in der Früh von einem starken Erdbeben getroffen wurden, steht Immacolata Postiglione, die alle nur «Titti» rufen, im Dauereinsatz. Als oberste Krisenmanagerin des nationalen Zivilschutzes ist sie das Gesicht der Hilfe. Es ist ein zierliches Gesicht mit grossen Augen. Beim Reden mit den Medien beugt sie sich oft nach vorne und formt mit den Händen Gesten, die ihre Ausführungen möglichst unterstreichen sollen. Es gab nämlich schon Missverständnisse, falsche Zitate, und das ist ärgerlich. Ihre Aufgabe ist schon so schwierig genug. Zum Beispiel muss sie nun netten Menschen, die Nahrungsmittel und Kleider spenden, möglichst diplomatisch und doch deutlich beibringen, dass bereits viel mehr davon gespendet wurde als nötig. Zu viel Hilfe behindert die Hilfe.

Die Italiener kennen Titti nur im dunkelblauen Poloshirt mit dem Nationalwappen am linken Ärmel, der Uniform der Protezione Civile. Da wollte sie immer hin. Postiglione war neun Jahre alt, als sich in Süditalien, wo sie herkommt, ein schlimmes Erdbeben ereignete. Das Epizentrum lag unter Irpinia, einer Gegend in Kampanien. 2914 Menschen kamen um. Auch in ihrer Geburtsstadt Salerno bebte die Erde bedrohlich. Doch das Haus, in dem die Familie Postiglione lebte, überstand das Erdbeben unbeschadet. Es sei eben gut gebaut gewesen, sagte sie der Zeitung «La Repubblica». «Damals lernte ich, dass Prävention alles ist.» Diese Erkenntnis ist in Italien nicht weit verbreitet.

Immacolata Postiglione studierte Geologie an der Universität Federico II. in Neapel, promovierte in Geophysik und Vulkanologie. Die Fachrichtung passt gut zu Neapel. Wenn die Italiener jeweils mit einer Entlehnung aus dem Englischen vor dem Big One warnen, der ganz grossen Katastrophe, dann meinen sie das Erwachen und Eruptieren des Vesuvs. Nicht auszudenken, was dann passieren würde – welche Zerstörung und welches Leid. Das Bild der dicht besiedelten Hänge des Vulkans wirkt wie ein Hohn auf das Prinzip der Prävention, wie ein groteskes Symbol dafür, wie sorglos die Italiener mit den gefährlichen Launen ihrer Natur umgehen. Alle Pädagogik der Protezione Civile brachte bisher nichts.

Postiglione nahm während ihrer Karriere auch schon an humanitären Operationen in Indonesien, im Sudan und in Pakistan teil. Sie sagt, die Expertise des italienischen Zivilschutzes werde überall hoch geschätzt. Das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, mit welcher Frequenz sie beansprucht wird. Und wie unnötig dramatisch das Ausmass der Tragödie jeweils ist, das Immacolata Postiglione bewältigen soll. Mit fester Stimme, bei allem Leid.

