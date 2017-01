Hatte der Berlin-Attentäter seine Waffe aus der Schweiz?

Der Attentäter, der auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen mit einem Lastwagen getötet und 50 verletzt hatte, soll sich längere Zeit in der Schweiz aufgehalten haben. Das berichtet das ZDF und beruft sich auf Schweizer Sicherheitskreise.

Demnach soll Anis Amri auch die Tatwaffe in der Schweiz besorgt haben. Mit der Waffe hatte er den entführten polnischen LKW-Chauffeur in Berlin erschossen und in Mailand auf Polizisten geschossen.

Die Bundesanwaltschaft will sich auf Anfrage von DerBund.ch/Newsnet nicht dazu äussern. (pat)