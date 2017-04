Französische Polizei vereitelt «unmittelbar bevorstehenden» Anschlag

Fünf Tage vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich sind zwei Verdächtige wegen möglicher Anschlagspläne festgenommen worden. Die beiden Männer wurden am Dienstag im südfranzösischen Marseille gefasst, wie aus Ermittlerkreisen verlautete.

Sie wollten womöglich schon sehr bald zuschlagen. Es wird vermutet, die beiden Männer hätten einen «unmittelbar bevorstehenden» Anschlag geplant, verlautete am Dienstag aus Ermittlerkreisen.

Präsidentschaftswahl am Sonntag

In Frankreich findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt, die Anschlagsgefahr gilt als sehr hoch. Innenminister Matthias Fekl will sich noch am Dienstagmittag zur Sicherheit bei der Wahl äussern.

