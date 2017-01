«Es wird immer schlimmer»

Resolut, leicht gedrungene Statur, energisches Gesicht mit unpassend sanften Augen – die Frau ist nicht leicht zu beschreiben. Sie ist die Direktorin einer Primarschule bei Paris und besteht darauf, völlig anonym zu bleiben.

Sie weiss, dass viele Missstände einer verfehlten Politik anzulasten sind. Die Direktorin gibt sich parteilos, aber ergreift Partei für ihre Schulkinder und deren Eltern – ungeachtet ihrer Herkunft und einerlei, ob es sich um Muslime, Christen, Juden oder Atheisten handelt. Sie spricht erregt, fast atemlos:

«Wir sind hier geprägt von einem halben Jahrhundert maghrebinischer Einwanderung. Meine persönliche Erfahrung damit dauert jetzt 32 Jahre, die ich in der Banlieue verbracht habe. Alle diese Familien habe ich gekannt. Aber nicht nur das: Mit den Familien und ihren Kindern habe ich immer zusammengearbeitet. Somit kannte und kenne ich sie gut. Das sind meistens Leute, die den Erfolg ihrer Kinder wollen, die alles geben, um Arbeit zu finden, die sich bewegen. Aber ein wachsender Teil der Leute lebt unter schwierigen Bedingungen. Und die Schwierigkeiten werden immer grösser.

Da sind vorab die wirtschaftlichen Probleme. Im Zentrum stehen die Arbeit und das Gegenteil: die Arbeitslosigkeit. Es gibt Familien, die sind vor 25 Jahren aus Algerien, Marokko, Tunesien nach Frankreich gekommen mit dem Ziel, zu leben wie die Franzosen. Es waren nicht wir, die so etwas von ihnen verlangten. Sie hatten Lust, sich auf unsere Gesellschaft einzulassen, sich mit ihr zu verschmelzen. Ich sah doch diese Mamans! Die Väter arbeiteten allenfalls, und die Mütter versorgten die Kinder. Sie begleiteten sie zur Schule. Sie suchten daneben einen Job, wenn sie Lust dazu hatten – so war das. Sie gaben sich, was die Kleidung anbetraf, von Kopf bis Fuss als Europäerinnen. Da gab es keinen Unterschied zu uns, keinen einzigen.

Kommen wir zum praktischen Leben, zur Schule und zum Arbeitsplatz. In den linken Gemeinden rings um Paris gab es immer Möglichkeiten, das Schweinefleisch im Menü der Kantine durch ein anderes Fleisch zu ersetzen. Hier in unserer Banlieue war das selbstverständlich, darüber gab es keinerlei Diskussion. Ich betone das, weil irgendein Politiker auf einmal verlangt hat, sofort damit aufzuhören. Dabei hat das seit je funktioniert und niemanden gestört. Es war immer akzeptiert und normal, dass die Juden und die Muslime kein Schwein essen.

Immer längere Röcke

Seit langem gibt es koschere Metzgereien. Auf einmal kamen die Halal-Metzgereien auf. Nach und nach sah ich die Mütter viel weniger draussen. Und wenn, so wurden ihre Röcke immer länger. Ihre Köpfe verhüllten sie immer mehr, und in den letzten Jahren trifft man auf ganz erstaunliche und extreme Formen der Verkleidung. Wenigstens stösst das jetzt wohl alle jungen Männer ab.

Die meisten Mütter, die ja gekommen waren, um hier als Frauen ein aktives Leben zu führen, die sich frei fühlen wollten, weil sie unsere Sicht der Dinge teilten: Sie alle sind sehr rasch von dieser Art Bewegung eingeholt und eines Schlechteren belehrt worden. Dabei sind sie nicht einfach ‹religiöser› geworden. Es ist vielmehr eine Unterwerfung. Und sie hat nichts mit ihrem Glauben zu tun.

Das ist ja nicht nur eine Geschichte à la française, dieses Frei-sein-Wollen, diese Freiheit. Es ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Und bei der Unterdrückung der Freiheit ist immer die Frau das erste Opfer. Bei diesen mir gut bekannten Frauen, diesen Mamans, die ihre Jupes weit oberhalb der Knie trugen und die plötzlich schwarz und lang gewandet mit dunkelbraunem Schleier über dem Kopf daherkamen: Das passierte fast von einem Tag auf den andern.

Es begann vor gut zehn Jahren und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Unterdrückung betraf gerade jene jungen Mamans, die den Elan der Freiheit unbedingt nutzen wollten und deren maghrebinische Eltern mit der freiheitlichen Entwicklung einverstanden waren oder sie wenigstens wortlos geduldet hatten. Unzählige dieser Frauen haben sich seither bei mir ausgeweint. Sie klagten alle mit denselben Worten: ‹Es kotzt mich an, sie verbieten mir alles, für sie bin ich eine Hure, wenn ich nur einmal in einem Bistro einen Kaffee trinke.›

Mir geht es ganz ähnlich: Wenn ich als Frau heute irgendwo an einer Bar einen Kaffee oder ein Bier trinken will, bin ich von lauter Männern umgeben, die den halben Tag vor einer Tasse Kaffee und einem Glas Wasser sitzen. In dieser Situation wird man als Frau zur komischen Figur. Die Magh­rebinerin wird zur Aussätzigen. Wie sie nachher, zu Hause, behandelt wird, das wissen wir nicht. Sie wird jedenfalls vor Ort schon fast unbemerkt ­bestraft. Durch die Blicke der Männer. Sie wird bedrängt. Man flüstert ihr Worte ins Ohr.

Wie sollten sie sich auch, diese Maghrebinerinnen, aus den Käfigen, aus den Wohnungen und Treppenhäusern, aus den riesigen Wohnblöcken befreien? Auch draussen sind manche Augen auf sie gerichtet, sie werden argwöhnisch beobachtet, und man zeigt ihnen, wie sie sich aufzuführen und wie sie zu leben haben. Austreten oder einfach weggehen – das ist unmöglich. Oder dann ganz weit weggehen, aber wie? Die meisten haben kein Geld, viele kennen sich nicht aus, haben keine Bekannten, schon gar keine Freunde, um sich ihnen anzuvertrauen. Es braucht Geschicklichkeit, Beziehungen, und das ist alles nicht einfach.

Dies alles geschieht in einer Zeit der ‹Verbürgerlichung› dort drüben in Paris: Die Mietzinse steigen immer höher, die Nachfrage nach Sozialwohnungen wächst ins Unermessliche, die entsprechenden Notlagen ebenfalls, und so werden die Probleme exportiert, und es entwickelt sich hier in der Banlieue, ausserhalb von Paris, eine andere Gesellschaft.

Hier nun, da wo wir sind, wird es wegen der überfüllten Metro und der stark befahrenen Stadtautobahn viel schwieriger, nach Paris zu gelangen. Man ist nicht mehr so viel dort, man trifft sich weniger mit jenen Leuten, die sich noch immer Paris als Wohnort leisten können. Obschon sich die Stadtverwaltung lange Zeit einige Mühe gab, Leute in prekären Verhältnissen in Sozialwohnungen unterzubringen. Gut, ich habe etwas Zweifel, ob die Behörden immer alles Erdenkliche auch wirklich getan haben. Seis drum.

Tatsache ist, dass sich jene Leute, die sich das teure Leben in Paris schon lange nicht mehr leisten konnten, als Migranten, Sans-Papiers und Wohnungs- und Arbeitslose im berühmten ‹roten Gürtel› rings um Paris wiederfanden. Hier waren die Bürgermeister erst Kommunisten und später Sozialisten, also haben sie Sozialwohnungen gebaut. Tonnenweise.

Es gab bei uns damals noch nicht allzu viele Wohnungslose oder Sans-Papiers. Heute sind diese Menschen sichtbar. Und wenn sie schon sichtbar werden, dann sage ich mir: Es gibt viele davon, sehr viele. Fast zwangsweise aus dem konvivialen Paris evakuiert, haben sich diese Leute bei uns in eigenen Gruppen und Gemeinschaften formiert. Sie haben jene, die doch eigentlich wie wir leben wollten, in ihren Bann hineingezogen. Diese Gemeinschaften können wir auch Banden nennen. Deren Chefs umgeben sich mit Leuten, die sich niemandem gegenüber verantwortlich fühlen.

Das war der totale Fehler unserer Politiker: dass man es diesen Menschen verunmöglicht hat, das zu werden, was sie sich wünschten. So zu werden, wie wir. Ein Konkurs unserer Politik.

In den Augen vieler Mitbürger hat diese grosse Gruppe von Randständigen keine politischen Rechte. Sie würden ohnehin nicht wählen gehen. Sogar im lokalen Bereich leben sie völlig ausserhalb unserer Citoyenneté française, unserer republikanischen Gemeinschaft. Die Ministerin verpflichtet uns, ihnen die Moral zu predigen. Was glaubt sie eigentlich? Dass wir ‹Moral› unterrichten, jeweils am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr? Wir machen das täglich von morgens früh bis abends spät.

Den Benachteiligten helfen

Die Kinder kommen am Morgen. Ich steh an der Tür und sage allen ‹Bonjour›. Sie sagen mir ‹Bonjour›, und ich bitte sie, ihre Kappe abzuziehen. Sobald sie um die Ecke sind, wird die Kappe wieder aufgesetzt, aber wenigstens solange sie im Korridor sind, habe ich diese Höflichkeitsform durchgesetzt. Selbst wenn es draussen regnet – hier im Eingang müssen sie die Kappen abnehmen. Mit der Zeit gewöhnen sie sich daran. Die Pädagogik – das ist nur wiederholtes Üben.

Das Einzige, was etwas bringt, ist die Hilfe und Unterstützung dieser benachteiligten Menschen und Familien. Sie wollen frei sein, leben können. Sie wollen, dass ihre Kinder Erfolg haben. Ihnen müssen wir helfen. Und ihnen auch deutlich sagen: Es gibt noch andere Dinge als den Gebetsraum oder die Moschee, die sich hier um jede zweite Ecke befindet. Es gibt andere Gegenden. Nehmt doch mal die Metro in die andere Richtung. Das alles sind nur winzige Sämlinge, und die allermeisten keimen nicht. Aber wenn nur ein Samenkorn aufgeht . . . Wenigstens hat man es versucht. Mehr geht nicht.

Berge von Arbeit

Das Ganze wird ja immer schlimmer. Nehmen Sie nur unsere Schule. Hier in der Schule haben wir zurzeit 343 Kinder. Sie stammen zu 80 Prozent aus Familien, die vom kommunalen Sozialdienst unterstützt werden. Das sind alles Leute in unterschiedlich prekären Situationen, und sie können die Steuern nicht bezahlen. Sie sind oft einfach arbeitslos, sie beziehen für dieses und jenes Zuschüsse und Ergänzungsgelder, sie gelangen an den Sozialdienst, weil sie den Mietzins nicht mehr bezahlen können, sie profitieren vom niedrigsten Tarif in der Schulkantine.

Auf die 343 Kinder kommen 16 Lehrkräfte und drei Sonderlehrerinnen. Dann gibt es Freiwillige, die den behinderten Kindern helfen, dann gibt es die ganze Reinigungsequipe und das Kantinenpersonal. Und das alles steht unter meiner Verantwortung. Ich bin allein. 300 Mails pro Tag mit allen möglichen Fragen. Und ich bin allein.

Hier: Diese drei Papierstösse entsprechen meinen Prioritäten. 1. die Kinder, 2. die Lehrerinnen, 3. die Familien. Das ist alles unerledigt, die Papiere sind noch unberührt. Während des Tages fehlt mir die Zeit dazu. Also warte ich, bis abends alle gegangen sind, um die drei Berge abzurackern. Das ist äusserst anstrengend. Früher gab es an den Schulen noch administrative Angestellte. Sie sind verschwunden – vor drei Jahren wurden sie abgeschafft.

Jetzt muss ich leider hier diese Berge wieder weiter abarbeiten. Danke sehr für Ihr Interesse.»

Der Text ist ein Auszug aus einer Sozialreportage für die Website Haelfte.ch des Vereins für soziale Gerechtigkeit.

(Tages-Anzeiger)