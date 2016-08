Die unwiderstehliche Macht der Gefühle

Im schmucken Städtchen Waren tummeln sich die Menschen zwischen farbigen Fachwerkhäusern und mittelalterlichen Kirchen und Plätzen. Am Hafen glitzert und funkelt die Müritz in der Sonne, der grösste Binnensee Deutschlands. Hunderte Besucher drängen sich an Buden, wo geräucherter Fisch oder Eis angeboten wird, schlendern an der neuen Mole, besteigen Schiffe, die laut tutend den Hafen verlassen. Isst man am Abend in den Restaurants am Wasser seine Müritzer Maräne, eine Art Felchen, flattern Wildgänse in grossen Formationen über die Stadt.

Das 20'000-Einwohner-Städtchen Waren, im Süden Mecklenburg-Vorpommerns gelegen, ist eine Perle des norddeutschen Tourismus und das Zentrum der für ihre aussergewöhnliche Schönheit berühmten Mecklenburgischen Seenplatte. In der wenig berührten Landschaft gibt es fast 2000 Gewässer zu erkunden und Naturpärke, in denen sich Kraniche, Adler und Wisente beobachten lassen. Das Bundesland im Nordosten hat in den letzten Jahren sogar Bayern als beliebteste Reisedestination Deutschlands abgelöst, die Seenplatte ist eine seiner wichtigsten Attraktionen.

Das Land um die Müritz blüht, nicht nur im Hochsommer. Es ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass auch ländliche Regionen eine Zukunft haben, wenn Engagement, Unterstützung und eine klare Strategie zusammenfinden. Insgesamt geht es Mecklenburg-Vorpommern aber erheblich weniger gut. Das Bundesland ist halb so gross wie die Schweiz, zählt aber nur 1,6 Millionen Einwohner. Sie erwirtschaften pro Kopf weniger als in jedem anderen Bundesland der Republik. Vor allem in Vorpommern, an der Grenze zu Polen, gibt es graue, trostlose Gegenden, wo sich Sekten und Neonazis breitmachen. Wenn am 4. September gewählt wird, dürften dort die fremdenfeindliche Alternative für Deutschland (AfD) und die Neonazi-Partei NPD bis zu 40 Prozent der Stimmen erhalten.

Wenn man im Wahlkampf den Rednern der AfD zuhört, die in landesweiten Umfragen bei 20 Prozent liegt, könnte man glauben, «Meck-Pomm» gehe eher heute als morgen unter: Merkel, die Diktatorin, wolle das deutsche Volk mit Flüchtlingen zersetzen, es dem Islam und dem Terror unterwerfen. Wer sich jetzt nicht dagegen auflehne, verrate das Volk.

Flüchtlinge ziehen lieber weiter

Warens Bürgermeister Norbert Möller kann kaum glauben, dass jemand dieses apokalyptische Raunen ernst nimmt, wenn man ihn in seinem modernen Verwaltungsgebäude unweit der Altstadt darauf anspricht. «Hier muss keiner Angst haben, dass ihm die Heimat genommen wird», sagt der besonnene Sozialdemokrat, ein ehemaliger Lehrer. Ausländer gebe es hier praktisch keine, Muslime sowieso nicht, und von den 170 Flüchtlingen, die sie im letzten Herbst und Winter beherbergt hätten, seien so gut wie alle wieder weg, weil sie in andere Teile Deutschlands übergesiedelt seien. Mecklenburg-Vorpommern hat insgesamt nur 25'000 Flüchtlinge aufgenommen, die Hälfte von ihnen ist weitergezogen. Von «Asylnotstand» oder «Chaos» kann keine Rede sein, schon gar nicht an der Müritz. Die Ausländer hier sind gut zahlende Touristen, viele aus der Schweiz, aus Dänemark, Schweden oder den Niederlanden. Aber selbst das Gros der Besucher ist deutsch.

Der Bürgermeister spricht lieber über die Erfolge der Region und ihre Zukunft als über den heraufbeschworenen Untergang und wirkt dabei eher wie ein Stadtentwickler als wie ein Politiker. Warens Entwicklung fusse zwar auf dem geografischen Glück, an der schönen Müritz zu liegen. Der ganze Rest des Erfolgs sei aber darauf zurückzuführen, dass «wir seit der Wende konsequent kluge Entscheidungen getroffen haben». Mit Fördermitteln des Bundes habe man die Altstadt rundum saniert und rigoros darauf geachtet, dass auch das kleine Gewerbe darin Platz finde. Man habe einige Industriebetriebe halten können – unter anderem baut ein Weltmarktführer mitten in der Stadt haushohe Schiffsschrauben – und einige neu angesiedelt. Ansonsten konzentrierte man sich gezielt auf die Entwicklung des Tourismus.

Waren ist für Urlauber vorbildlich organisiert. Die Altstadt ist autofrei, öffentliche Busse, die auch Velos mitnehmen, umrunden die Müritz, Schiffe fahren in jeden Kanal. Jedes Jahr kommen mehr Gäste, im Juli und August waren es im letzten Jahr 110 000. Dann ist Waren restlos ausgebucht. Immerzu arbeitet man an Verbesserungen. Mit mehr als acht Millionen Euro aus Landesmitteln wurde eben der Stadt- und Jachthafen saniert, Hotels und Ferienresidenzen entstehen, die den Gesundheitstourismus rund um das Heilbad weiter ankurbeln sollen. Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft sieht der Bürgermeister darin, die Saison in den Herbst, Frühling und Winter hinein zu verlängern. Ein bayerischer Grossinvestor plant, einen 30 Meter hohen Turm zu bauen, der mit Wasser gefüllt ist und in dem man tauchen kann, auch im Winter.

Gefühl der Vernachlässigung

Auf die Frage, welches die grösste Herausforderung für die Zukunft sei, antwortet der Bürgermeister denn auch nicht, die Heimat zu bewahren, sondern: «Ein ausgeglichenes Budget, damit wir auch in Zukunft investieren können.» Die Verlustgefühle, von denen die AfD und ihre Wähler sprechen, sind ihm ganz fremd. Er setze sich mit den berechtigten Sorgen der Bürger täglich auseinander, «aber für Protest gibt es keinen Grund».

Das sieht Hartwig Kurth ganz anders. Der 65-jährige promovierte Agronom und Unternehmer – fröhliches Gesicht, rosa Hemd unter der Lederjacke, Zigarette im Mundwinkel – will für die AfD in den Landtag einziehen. Tatsächlich habe es die Seenregion mit den Flüchtlingen recht «clever» gemacht, findet er, aber darum gehe es gar nicht. «Die Flüchtlinge haben in den Köpfen der Menschen etwas in Gang gesetzt.» Diese hätten gemerkt, dass ihre eigenen Bedürfnisse zuletzt immer schamloser übergangen worden seien. Die Grosse Koalition aus Sozial- und Christdemokraten, die nicht nur in Berlin, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern regiert, sei zu einem Machtkartell degeneriert, das sich um die Nöte der einfachen Leute nicht schere.

AfD übernimmt für die CDU

Kurth war früher selber mal Mitglied der CDU, heute bekämpft er sie. «Die AfD nimmt die Position ein, die die CDU verlassen hat. Dass wir da sind, ist ihre Schuld.» Es gehe jetzt nicht mehr um ein bisschen Investition hier, ein bisschen Förderung da, sondern um das Ganze: Freiheit vor Bevormundung, Kampf gegen den Islam, Selbstbehauptung, Sicherheit. Auf Kurths Lastwagen, mit dem er hergefahren ist, liegt ein fünf Meter langes Banner mit seinem Wahlspruch: «Dies ist unser Land.» «Da kann man richtig viel reinpacken», sagt er mit diebischem Lachen.

Thomas Diener, sein Konkurrent von der CDU, ein jovialer, kluger Mittfünfziger mit modischem Bart, gibt Kurth sogar recht. Angela Merkels Kurs sei nicht mehr rechts genug. Ihren Slogan «Wir schaffen das» mache er sich so wenig zu eigen wie der bayerische CSU-Chef Horst Seehofer. «Die Flüchtlinge haben in der Partei eine Wertediskussion ausgelöst, die überfällig war.» Deshalb gehe es auch ihm im Wahlkampf nun weniger um Landes- oder Gemeindepolitik, sondern ums grosse Ganze: «Die grosse Welle schluckt die kleine.»

Das Gefühl, ungerecht behandelt und nicht gehört zu werden, sei in der Bevölkerung da, auch das Gefühl der Bedrohung, ob es nun eine rationale Grundlage habe oder nicht. «Darauf müssen wir wieder mehr achten.» Auch Dieners Wahlspruch ist patriotisch: «Die Heimat im Mittelpunkt.» Vor fünf Jahren, als der Wahlkampf sich noch um Arbeitsplätze und Löhne gedreht habe, hätten sie sich nicht getraut, einen solchen Slogan zu plakatieren. Aber jetzt sei er gerade richtig. «Und worum geht es denn bei der Heimat? Vorwiegend um Gefühle.»

Selbst ganz links findet man in Waren, dass die Regierenden der Bevölkerung in den letzten Jahren zu wenig zugehört hätten. Elke Schoenfelder kandidiert für die Linkspartei, die im Osten die Nachfolgerin der ehemaligen DDR-Staatspartei SED ist. Die Partei hat im März in Sachsen-Anhalt besonders viele Stimmen an die AfD verloren, das sagen Umfragen nun auch in Mecklenburg-Vorpommern voraus. «Die, die früher mit uns Protest gewählt haben, tun es nun mit der AfD», sagt die Mittfünfzigerin selbstkritisch. «Und deren Wähler sind mit allem unzufrieden, nicht nur mit den Flüchtlingen.»

Aus Schoenfelders Sicht rührt der Unmut vieler Menschen daher, dass in Mecklenburg in den letzten Jahren aus Spargründen zu viele Dienstleistungen abgebaut wurden: Bahnlinien wurden aufgehoben, Schulen und Gerichte geschlossen, Orchestern, Theatern und Museen die Unterstützung entzogen. Dabei gehe es dem Land mittlerweile recht gut. Es mache nicht nur keine Schulden mehr, sondern verfüge über Rücklagen von 1,2 Milliarden Euro. «Die muss man aber auch investieren. Wer immer nur abbaut, demoralisiert die Menschen.»

Interessanterweise pflichten die rechten Kandidaten der Linken darin bei, auch wenn sie sonst vieles ganz anders sehen: «Das Land hat zu lange auf Kosten der Kommunen gewirtschaftet», sagt der AfD-Vertreter Kurth. In klammen Gemeinden aber engagiere sich niemand. «Kürzlich wurden hier die Gebühren für die Musikschule um 20 Prozent erhöht. Damit verärgert man die Eltern, spart aber nur 24 000 Euro. Wenn diese dann erfahren, dass die Stadt gleichzeitig ein Bärengehege mit zwei Millionen Euro unterstützt, werden sie wütend.» Ganz zu schweigen von den 22 Milliarden, die Berlin letztes Jahr für die Flüchtlinge lockergemacht habe.

Kraniche genügen nicht mehr

Auch für Thomas Diener von der CDU ist es Zeit für eine Trendwende. Der Staat müsse wieder stärker dezentral investieren, «in der Fläche», statt nur in den Städten, zumal die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit der Wende nicht mehr schrumpfe, sondern sogar leicht wachse. Schnelles Internet zum Beispiel sei auf dem Land nicht weniger wichtig als in der Stadt. «Kraniche allein genügen heute nicht mehr.»

Um das Land in der ganzen Breite zu entwickeln, fehlt es aber an wirtschaftlicher Kraft. Andrea Nagel führt den Reporter durch das Müritzeum, einen spektakulären Holzbau zwischen Altstadt und See. Es ist ein Naturerlebniszentrum zu Fauna und Flora der Müritz und ihres Nationalparks, mit riesigen Aquarien, atemberaubenden Filmen, ein Zentrum spielerischer und ernsthafter Wissensvermittlung, zugleich noch Zuchtstation und Forschungszentrum. Viele waren skeptisch, ob ein solches Museum genügend Besucher anziehe. Heute wird es, zumindest in den Sommermonaten, von Gästen überrannt.

Finanziert wurde das 2007 eröffnete Müritzeum zu 90 Prozent mit Fördergeldern der EU für strukturschwache Gebiete. Die restlichen 10 Prozent, 1,6 Millionen Euro, bezahlte eine gemeinnützige Stiftung der Region. Das Museum gehört dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und der Stadt Waren, aber den Betrieb muss die Geschäftsführerin Nagel ohne Hilfe finanzieren, aus den Eintrittsgeldern der Besucher. Für Amortisation und Modernisierung bleibt so nicht genug übrig. «Das weiss auch die Politik.» Aber das letzte Mal, als sie mit einem Verantwortlichen über mehr Unterstützung geredet habe, habe der nur gesagt: «Sie sind doch eine clevere Geschäftsfrau: Sie schaffen das schon!»

(Tages-Anzeiger)