Die Stimme der Hilfe

Wenn die Erde bebt und die Herzen zittern, dann erwarten die Italiener von Immacolata Postiglione, dass sie ganz ruhig bleibt. Und mit fester, starker Stimme redet. Das ist ihr Job. Sie soll rund um die Uhr informieren und koordinieren, Helikopter und Bagger organisieren, dazu Spürhunde und Suchtrupps, Zelte und Feldküchen, Essen und Medikamente für Obdachlose. Sie sagt, sie trinke keinen Kaffee. Doch wenn sie vor die Fernsehkameras tritt, merkt man der 45-jährigen Geologin die Müdigkeit nicht an. Am Fernsehen sieht man sie alle paar Stunden. Sie kommuniziert dann jeweils auch die Zahl der Todesopfer. Es sind traurige Updates.

Seit die mittelitalienischen Dörfer am vergangenen Mittwoch um 3.36 Uhr in der Früh von einem starken Erdbeben getroffen wurden, steht Immacolata Postiglione, die alle nur «Titti» rufen, im Dauereinsatz. Als oberste Krisenmanagerin des nationalen Zivilschutzes ist sie das Gesicht der Hilfe. Es ist ein zierliches Gesicht mit grossen Augen. Beim Reden mit den Medien beugt sie sich oft nach vorne und formt mit den Händen Gesten, die ihre Ausführungen möglichst unterstreichen sollen. Es gab nämlich schon Missverständnisse, falsche Zitate, und das ist ärgerlich. Ihre Aufgabe ist schon so schwierig genug. Zum Beispiel muss sie nun netten Menschen, die Nahrungsmittel und Kleider spenden, möglichst diplomatisch und doch deutlich beibringen, dass bereits viel mehr davon gespendet wurde als nötig. Zu viel Hilfe behindert die Hilfe.

Die Italiener kennen Titti nur im dunkelblauen Poloshirt mit dem Nationalwappen am linken Ärmel, der Uniform der Protezione Civile. Da wollte sie immer hin. Postiglione war neun Jahre alt, als sich in Süditalien, wo sie herkommt, ein schlimmes Erdbeben ereignete. Das Epizentrum lag unter Irpinia, einer Gegend in Kampanien. 2914 Menschen kamen um. Auch in ihrer Geburtsstadt Salerno bebte die Erde bedrohlich. Doch das Haus, in dem die Familie Postiglione lebte, überstand das Erdbeben unbeschadet. Es sei eben gut gebaut gewesen, sagte sie der Zeitung «La Repubblica». «Damals lernte ich, dass Prävention alles ist.» Diese Erkenntnis ist in Italien nicht weit verbreitet.

Immacolata Postiglione studierte Geologie an der Universität Federico II. in Neapel, promovierte in Geophysik und Vulkanologie. Die Fachrichtung passt gut zu Neapel. Wenn die Italiener jeweils mit einer Entlehnung aus dem Englischen vor dem Big One warnen, der ganz grossen Katastrophe, dann meinen sie das Erwachen und Eruptieren des Vesuvs. Nicht auszudenken, was dann passieren würde – welche Zerstörung und welches Leid. Das Bild der dicht besiedelten Hänge des Vulkans wirkt wie ein Hohn auf das Prinzip der Prävention, wie ein groteskes Symbol dafür, wie sorglos die Italiener mit den gefährlichen Launen ihrer Natur umgehen. Alle Pädagogik der Protezione Civile brachte bisher nichts.

Postiglione nahm während ihrer Karriere auch schon an humanitären Operationen in Indonesien, im Sudan und in Pakistan teil. Sie sagt, die Expertise des italienischen Zivilschutzes werde überall hoch geschätzt. Das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, mit welcher Frequenz sie beansprucht wird. Und wie unnötig dramatisch das Ausmass der Tragödie jeweils ist, das Immacolata Postiglione bewältigen soll. Mit fester Stimme, bei allem Leid.

(Tages-Anzeiger)