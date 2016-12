«Dann wird es die Nato in fünf Jahren nicht mehr geben»

Mit der Veröffentlichung seines Politthrillers «War with Russia» sorgte Richard Shirreff im Mai dieses Jahres für Aufsehen. Der frühere Vize-Oberbefehlshaber der Nato prophezeite einen Einmarsch Russlands ins Baltikum 2017 und einen möglichen Krieg Moskaus mit dem westlichen Militärbündnis. Zudem stellte er die Nato-Mitglieder als Egoisten dar, die sich nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen können.

Die fiktive Story schien übertrieben und weit hergeholt, griff aber geopolitische Entwicklungen der vergangenen Jahre auf. Dass sich das Verhältnis zwischen der Nato und Russland seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise und der Annexion der Halbinsel Krim verschlechtert hat, ist unbestritten. Der Ausdruck «Cold War 2», also «Zweiter Kalter Krieg» ist unter Experten und Medien längst in Gebrauch.

«Wenn Trump so weitermacht, wird es die Nato in fünf Jahren nicht mehr geben.»Richard Shirreff

Durch die Wahl Donald Trumps, der als Freund von Wladimir Putin gilt, erhält Shirreffs These zusätzlich an Brisanz. Der künftige US-Präsident stellte in seinem Wahlkampf die Solidarität innerhalb der Nato zur Disposition. Die USA würden ihre Verbündeten in Europa im Stich lassen, falls diese nicht genug für ihre Verteidigung ausgäben. Und den baltischen Staaten würde er im Falle eines russischen Angriffs nicht automatisch beistehen, drohte Trump noch im Juli.

Inzwischen relativierte er seine Aussagen. In einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte er die fortwährende Bedeutung des Militärbündnisses. Gleichzeitig machte Trump aber klar, dass bei der Verteilung der finanziellen Lasten innerhalb der Nato etwas passieren muss. Er fordert, dass die europäischen Partner aufstocken und gemäss dem Nato-Richtwert zwei Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgeben.

Der so aufgebaute Druck zerstöre das Vertrauen und damit das Fundament der Allianz, findet Shirreff. «Wenn Trump die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Verteidigung weiterhin untergräbt, wird es die Nato in fünf Jahren nicht mehr geben», sagte er in einem Interview mit «Politico».

«Shirreff ist mit seiner Schlussfolgerung über das Ziel hinausgeschossen.»Markus Kaim, Sicherheits- und Nato-Experte

Die Aussage Shirreffs gehe grundsätzlich in die richtige Richtung. «Die Nato wird unter der Präsidentschaft Trump nicht mehr so weitermachen können wie bisher», sagt Markus Kaim auf Anfrage. Der Sicherheitsexperte von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) glaubt, dass die Europäer Trump entgegenkommen müssen, damit sich dieser nicht abwendet. Dass die Nato ganz zerfallen wird, hält er aber für unrealistisch. Shirreff sei mit seiner Schlussfolgerung über das Ziel hinausgeschossen.

Aus Sicht von Kaim sind drei Szenarien denkbar: Im ersten kommen die Europäer den Forderungen Trumps nach und erhalten die Nato dadurch als starkes Bündnis. Im zweiten setzt Trump stärker auf bilaterale Beziehungen und sucht sich vier bis fünf Bündnispartner, was den inneren Zusammenhalt der Nato unterhöhlen würde. Im dritten wendet sich der neue US-Präsident tatsächlich politisch ab und nimmt der Nato damit ihre Bedeutung. «Alle drei Szenarien sind realistisch, aber in allen wird sich die Nato nicht auflösen», so Kaim. Ob Trump seine Ankündigung in konkrete Politik umsetzen werde, sei ja noch nicht abzusehen.

Dieser Meinung ist auch sein SWP-Kollege und Nato-Experte Wolfgang Richter. «Die Annahme, dass der künftige Präsident der USA der Nato den Rücken kehren könnte, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt reine Spekulation», sagt er mit der These Shirreffs konfrontiert.

«Die Zukunft der Nato hängt nicht allein vom Verhältnis zu Russland ab.»Wolfgang Richter, Nato-Experte

Eine andere Meinung als der Ex-Nato-General haben die beiden Experten auch bei der Rolle der Nato im Umgang mit Russland. Die Bedeutung der Beistandspflicht zwischen den Mitgliedern habe sich durch die Ukraine-Krise sogar verstärkt, findet Kaim. Und das Verhältnis zu Moskau sei sowieso nur einer von vielen entscheidenden Faktoren.

«Die Zukunft der Nato hängt nicht allein vom Verhältnis zu Russland ab», betont auch Richter. Das werde nicht nur in Europa so wahrgenommen, sondern auch von der Mehrheit der Politiker in den USA. (DerBund.ch/Newsnet)