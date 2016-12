Anis Amri und die Schweiz

Hatte der mutmassliche Massenmörder von Berlin früher in der Schweiz gelebt? Könnte er gar hierhin geflüchtet sein? Hat er Freunde und Bekannte hier, die man dringend überprüfen müsste? Das sind Fragen, welche die Sicherheitsverantwortlichen in Bern stark umtreiben. Denn es sind erste Hinweise, vagere und ein wenig konkretere, auf Verbindungen aufgetaucht zwischen der Schweiz und Anis Amri, der zwölf Menschenleben auf dem Gewissen haben soll. Aber erhärten liessen sie sich bis am Donnerstagabend nicht. «Im Moment gibt es keinen Bezug zur Schweiz», sagt Cathy Maret, Kommunikationschefin des Bundesamts für Polizei (Fedpol). «Aber wir sind derzeit am Abklären.»

Erste Ermittlungen ergaben: Unter richtigem Namen hat der Tunesier, der am Donnerstag 24 Jahre alt wurde, nicht legal in der Schweiz gelebt. Ebenso wenig ist er mit seinen bislang bekannten falschen ägyptischen, tunesischen, libanesischen oder italienischen Papieren hier vorstellig geworden. Und die dort aufgeführten Alias-Namen sind weder beim Bund noch bei den Kantonen verzeichnet.

Doch war Amri unter einer weiteren falschen Identität in der Schweiz? Oder sonst illegal? Unter Hochdruck klärt dies die operative Taskforce des Bundes ab, in der neben Sicherheitsbehörden auch das Staatssekretariat für Migration vertreten ist. Besonders wichtig sind dabei die Fingerabdrücke Amris, die am Lastwagen in Berlin sichergestellt wurden, und DNA-Spuren. «Wir haben Informationen zur gesuchten Person via Polizeikanal erhalten», sagt Fedpol-Sprecherin Maret. Nun wird alles abgeglichen.

In Italien im Gefängnis

Mehr als ein halbes Jahrzehnt hat der derzeit meistgesuchte Mann Europas auf dem Kontinent gelebt. Viele seiner Stationen sind bekannt. Doch es gibt auch beachtliche Lücken in seinem Bewegungsprofil. Während des Arabischen Frühlings hatte Amri Zentraltunesien verlassen. Gemäss Angehörigen hatte ihn die Armut zuvor in die Kleinkriminalität getrieben. 2011 gelangte Amri als Flüchtling nach Italien und wurde in einem Auffanglager auf Sizilien untergebracht.

In Palermo kam er bald schon für vier Jahre ins Gefängnis. Die Rede ist von Sachbeschädigung, Gewalttaten, Brandstiftung, Körperverletzung und Diebstahl. Gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurde Amri im Frühjahr 2015 in die Freiheit entlassen. Wegen Problemen mit den tunesischen Behörden habe er aber nicht ausgewiesen werden können. Über die Zeit danach ist bislang wenig bekannt. Ihr Sohn habe auch in der Schweiz gelebt, erzählte seine Mutter gestern. Eine Schwester sagte der NZZ, Amri sei aus Italien über die Schweiz nach Deutschlang gereist. Bestätigt wurde dies nicht.

Bei Basel und am Bodensee

In der zweiten Jahreshälfte 2015 lebte Amri zeitweise in Freiburg i. B., seiner ersten deutschen Station, 40 Zugminuten entfernt von Basel. Bald zog es ihn nach Nordrhein-Westfalen. Dem deutschen Staatsschutz fiel er im Umfeld Abu Walaas auf. Der kürzlich verhaftete islamistische Prediger pflegte gemäss seinen Einträgen in sozialen Medien auch Kontakte zu «Brüdern aus der Schweiz».

Aus Deutschland hätte Amri ausgeschafft werden sollen. Doch dies scheiterte wie schon in Italien an fehlenden tunesischen Papieren – letztmals in Sichtweite der Schweiz: Amri, der längst als «Gefährder» galt, ist am 30. Juli in Friedrichshafen verhaftet worden. Gemäss «Spiegel online» geschah dies bei einer Routinekontrolle in einem Fernbus. Vom Städtchen am Bodensee fahren Busse in deutsche Städte, aber auch nach Zürich. Nach zwei Tagen kam Amri frei. Das Unheil nahm seinen Lauf.

(Tages-Anzeiger)