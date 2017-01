May provoziert Showdown mit EU

Heute um die Mittagszeit wird Theresa May eine Grundsatzrede zum geplanten Brexit 2019 halten und darin ihre Vorstellungen über die Beziehungen zur EU nach dem Ausstieg Grossbritanniens präsentieren. Auszüge aus dieser Rede sind aber jetzt schon in Umlauf. Diesen zufolge will die britische Premierministerin einen harten Schnitt mit der EU.

May werde einen Zwölf-Punkte-Plan für die Trennung von der EU vorlegen, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Grossbritannien ist demzufolge für einen Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt und auch der Zollunion bereit. Beides bindet die Briten rechtlich an die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, verpflichtet sie zur Personenfreizügigkeit und unterbindet eine nationale Handelspolitik. Eine Abkehr davon soll die Kontrolle über die Einwanderung aus der EU zurückbringen.

«Wir wollen keine Teilmitgliedschaft in der EU oder irgendetwas, das uns halb drinnen, halb draussen hält.»Theresa May, Premierministerin Grossbritannien

In ihrer Rede wird May laut dem «Guardian» Folgendes sagen: «Wir wollen eine neue und gleichberechtigte Partnerschaft – zwischen einem unabhängigen, selbstbestimmten, globalen Grossbritannien und unseren Partnern in der EU. Wir wollen keine Teilmitgliedschaft in der EU, keine assoziierte Mitgliedschaft oder irgendetwas, das uns halb drinnen, halb draussen hält.»

Bisherigen Plänen, sich an bereits existierenden Modellen wie beispielsweise an der engen Beziehung zwischen der EU und Norwegen oder der Schweiz zu orientieren, erteilt sie demnach ebenfalls eine Absage. «Wir wollen kein Modell annehmen, das bereits andere Länder nutzen», wird May sagen.

Die 27 anderen EU-Mitgliedstaaten hatten sich darauf geeinigt, dass Grossbritannien nicht im europäischen Binnenmarkt bleiben darf, falls es den Zuzug von EU-Arbeitnehmern einschränken sollte. Genau dies hat May aber vor. Mit ihrem Abwenden vom Unionsmodell will sie vor den voraussichtlich diesen April beginnenden EU-Verhandlungen klare Fronten schaffen – und sich knallhart positionieren. (wig.)