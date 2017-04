Trump droht mit Alleingang gegen Nordkorea

Die USA haben den Druck auf Nordkorea deutlich erhöht und dafür wütende Reaktionen aus Pyongyang geerntet. US-Präsident Donald Trump forderte am Dienstag China auf, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen und bei der Lösung des Problems mitzuhelfen. «Andernfalls lösen wir das Problem ohne sie», schrieb Trump auf Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.